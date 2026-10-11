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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فخامة بتصميم رياضي.. كل ما تريد معرفته عن مرسيدس مايباخ GLS | صور

مرسيدس مايباخ GLS
مرسيدس مايباخ GLS
صبري طلبه

تعود جذور مايباخ إلى بدايات القرن العشرين، عندما ارتبط اسمها بتطوير المحركات وصناعة السيارات الفاخرة، قبل أن تتحول إلى أحد الأسماء المعروفة في هذه الفئة.

ومع مرور السنوات، تطورت مكانة العلامة ضمن مجموعة مرسيدس بنز، لتقدم سيارات تركز على تقنيات الراحة والتجهيزات المتقدمة، مع تنوع يشمل سيارات السيدان والطرز الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتأتي مرسيدس مايباخ GLS ضمن هذه التشكيلة، إذ تجمع بين الحجم الكبير والطابع الرياضي والتجهيزات التي تتسم بالفخامة، إلى جانب حزمة من وسائل المساعدة وتقنيات الحماية.

مرسيدس مايباخ GLS

تصميم مرسيدس مايباخ GLS

تظهر مايباخ GLS بهيكل كبير يتناسب مع فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5208 مم، ويصل عرضها إلى 2030 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1888 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3135 مم.

ويصل وزن السيارة مرسيدس مايباخ GLS دون ركاب إلى 2815 كجم، وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بالتقنية نفسها، كما تأتي بعجلات ألمنيوم قياس 23 بوصة في الأمام والخلف، وتكتمل التجهيزات الخارجية بفتحة سقف بانورامية.

مرسيدس مايباخ GLS

محرك مرسيدس مايباخ GLS

تعتمد مرسيدس مايباخ GLS على محرك بنزين V8 بسعة 4.0 لتر، مزود بشاحني توربو، ويعمل بالتكامل مع نظام هجين خفيف MHEV بجهد كهربائي يبلغ 48 فولت. 

وتصل القوة الإجمالية إلى 550 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 729 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع رباعي لنقل القوة إلى العجلات.

وتستطيع السيارة مرسيدس مايباخ GLS التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.9 ثانية، كما تبلغ قدرتها على السحب 3492 كجم. 

مرسيدس مايباخ GLS

تجهيزات مرسيدس مايباخ GLS

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بجلد النابا، مع تجهيز المقاعد بإمكانية الضبط الكهربائي وحفظ الإعدادات، إلى جانب التدفئة والتبريد والتدليك، وتعتمد مايباخ GLS على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه.

مرسيدس مايباخ GLS

وتضم السيارة نظامًا صوتيًا يتكون من 29 سماعة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، وتوفر السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا بـ 4 مناطق مستقلة للتحكم في درجة الحرارة، مع فتحات تهوية مخصصة للركاب في الخلف، وتشمل تجهيزات المقصورة أيضًا ثلاجة لتبريد المشروبات وشاشة ترفيه للصف الثاني، إضافة إلى إضاءة داخلية محيطية.

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