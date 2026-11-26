دعا المرشد الإيراني مجتبي الخامنئي إلى المضي قدماً نحو تحقيق شعار «كل إيراني تعبوي» ، مُشددًا على منظمة التعبئة خوض تجربة تحوّل وولادة جديدة وصياغة نسخ أكثر حداثة وتقدماً.

جاء ذلك في رسالة لـ خامنئي بمناسبة أسبوع التعبئة.

وأكد “الخامنئي” أن صون التلاحم الاجتماعي والوحدة المقدسة للشعب الإيراني يجب أن يكون من الصفات المشتركة بين جميع أفراد التعبئة.

وقال المرشد الإيراني: الولاء الأساسي للتعبويين هو لمدرسة الحسين، ويجب عدم تفويت أي فرصة لتوجيه ضربة لأعداء الإسلام والنظام الإسلامي.

وأضاف: يجب الإفادة من الطاقات الفعلية وقلوب أهل الميادين والشوارع في حل مشكلات البلاد واغتنام الفرص المبتكرة.

وتابع: التحلي بحسن الخلق والتواضع والابتعاد عن مظاهر الترف يجعل التعبويين قرة عين الشعب في كل مكان.

واختتم المرشد الإيراني رسالته قائلاً: الروحية التعبوية تركت أثراً عميقاً في المنظومات الرسمية وغير الرسمية منذ الدفاع.