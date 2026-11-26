حرصت الفنانة أميرة أديب على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق، الذي خلّف حالة من الحزن والتأثر، معربة عن خالص مواساتها للعائلات التي فقدت ذويها، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث.

ونشرت أميرة أديب رسالة تعزية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عبّرت خلالها عن حزنها لما حدث، داعية الله أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمنحهم القوة لتجاوز هذه المحنة الصعبة.

وكتبت أميرة أديب في رسالتها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق، ربنا يصبركم ويقويكم، ويشفي كل المصابين ويقومهم بالسلامة».

أميرة أديب تتضامن مع أسر ضحايا حادث الوراق

وجاءت رسالة الفنانة أميرة أديب محملة بمشاعر المواساة والتضامن مع أسر الضحايا، حيث حرصت على الدعاء للمتوفين، ومساندة ذويهم في هذا الظرف الأليم، إلى جانب تمنيها الشفاء العاجل للمصابين وخروجهم من المستشفيات بسلام.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا مع حادث دائري الوراق، إذ عبّر عدد من المتابعين والشخصيات العامة عن حزنهم، وقدموا التعازي لأسر المتوفين، مع توجيه الدعوات للمصابين بالشفاء العاجل.

وتعكس رسالة أميرة أديب جانبًا من حالة التضامن الإنساني مع المتضررين من الحادث، في وقت تتجه فيه مشاعر التعاطف إلى العائلات التي فقدت أحباءها، وكل من ينتظر تعافي المصابين وعودتهم إلى أسرهم سالمين.