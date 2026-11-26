التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تيودورو نجيما أوبيانج مانجي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات العسكرية التي تجمع القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الاستوائية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع الدول الإفريقية الصديقة في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالجهود المصرية الفاعلة في دعم قضايا القارة الإفريقية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.