أعلنت إدارة الغذاء والدواء (FDA) عن سحب أكثر من 51 ألف وحدة من معجون الأسنان وغسول الفم على مستوى البلاد.

تم سحب المنتجات من الأسواق في 12 أكتوبر بعد أن أظهرت الاختبارات وجود هرمونات - البروجسترون، والإستراديول، وديهيدرو إيبي أندروستيرون - والتي قد تُسبب آثارًا جانبية.

وفي 6 نوفمبر، صنّفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عملية السحب ضمن ثاني أعلى مستوى من المخاطر، وهو الفئة الثانية، نظرًا لاحتمالية حدوث آثار صحية مؤقتة أو قابلة للعكس.

ما هي منتجات معجون الأسنان وغسول الفم التي تم سحبها من الأسواق؟



يمكن التعرف على معجون الأسنان وغسول الفم المسحوبين من الأسواق، واللذين تنتجهما شركة ORL Labs LLC، من خلال ما يلي:

معجون أسنان طبيعي بنكهة النعناع المنعش من أورل للعناية بالفم

الحجم: 4 أونصة

رمز المنتج العالمي: 850006245499

رموز الدفعات: 250121P7، 250505P7، 250508P7، 250516P7، 250707P7، 251105P7، 260126P7، 260309P7، 260422P7، 260618P7، و260804P7

تاريخ انتهاء الصلاحية: سبتمبر 2026 - أغسطس 2028

كمية المنتج: 19247 وحدة



معجون أسنان أورل للعناية بالفم بنكهة القرفة والنعناع

الحجم: 4 أونصة

رمز المنتج العالمي: 850006245512

رموز الدفعات: 241209P3، 250129P3، 250508P3، 25112P3، و260511P3

تاريخ انتهاء الصلاحية: سبتمبر 2026 - أغسطس 2028

كمية المنتج: 7202 وحدة



معجون أسنان طبيعي للأطفال من أورل للعناية بالفم بنكهة العلكة

الحجم: 4 أونصة

رمز المنتج العالمي: 850006245505

رموز الدفعات: 241029P4، 250414P4، 250520P4، 260406P4، و260511P4

تاريخ انتهاء الصلاحية: سبتمبر 2026 - أغسطس 2028

كمية المنتج: 3976 وحدة



غسول الفم العضوي من أورل بنكهة النعناع المنعش

الحجم: 16.9 أونصة

رمز المنتج العالمي: 850006245451

رموز الدفعات: 240710P6، 240711P6، 240807P6، 241118P6، 241121P6، 250120P6، 250505P11، 250516P6، 251105P6، و260618P6

تاريخ انتهاء الصلاحية: سبتمبر 2026 - أغسطس 2028

كمية المنتج: 12,081 وحدة



غسول الفم للأطفال من أورل أورجانيك للعناية بالفم بنكهة العلكة

الحجم: 16.9 أونصة

رمز المنتج العالمي: 850006245475

رموز الدفعات: 241029P9، 250505P9، 250520P9، و260406P9

تاريخ انتهاء الصلاحية: سبتمبر 2026 - أغسطس 2028

كمية المنتج: 3116 وحدة



غسول الفم للأطفال من أورل أورجانيك للعناية بالفم بنكهة القرفة والنعناع

الحجم: 16.9 أونصة

رمز المنتج العالمي: 850006245468

رموز الدفعة: 241101P10 و 241212P10

تاريخ انتهاء الصلاحية: سبتمبر 2026 - أغسطس 2028

كمية المنتج: 6140 وحدة

معجون الأسنان وغسول الفم



ما يجب عليك فعله



لم تُصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعليمات محددة، ولكن باعتبارها عملية سحب من الفئة الثانية، فإن الخيار الأكثر أمانًا هو التوقف عن استخدام معجون الأسنان وغسول الفم المتأثرين. تخلص منهما أو أعدهما بدلاً من ذلك.

إن التعرض لهرمونات إضافية يمكن أن يخل بالتوازن الطبيعي للجسم، مما يؤدي إلى مجموعة من الآثار المحتملة اعتمادًا على مستوى التعرض والهرمونات المحددة المعنية.

الإستراديول والبروجسترون كلاهما هرمونات جنسية (غالباً ما تستخدم في العلاج التعويضي لانقطاع الطمث )، وديهيدرو إيبي أندروستيرون (DHEA) هو هرمون يمكن للجسم تحويله إلى هرمون الاستروجين والتستوستيرون.



إذا كنت قلقًا بشأن تعرضك لهذه الهرمونات، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.