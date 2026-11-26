عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عقب حركة التنقلات والتكليفات التي أجراها، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد أولويات الملفات التنفيذية، ووضع آليات واضحة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق انضباط ملموس في الشارع، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً تنفيذيًا قائمًا على العمل الميداني وسرعة الإنجاز، مشددًا على أن المواطن يأتي في مقدمة الأولويات، وأن رؤساء المراكز والمدن والأحياء مطالبون بالتواجد اليومي بين الأهالي، والمرور المستمر على الشوارع والقرى والعزب، والاستماع إلى مطالب المواطنين والتعامل الفوري مع شكواهم، ومتابعة حلها حتى النهاية، مؤكدًا أن نجاح المسؤول يقاس بما يحققه من نتائج حقيقية على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول، والتصدي الحاسم للإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة، وإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، مع استمرار الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بعودة المخالفات، كما أكد ضرورة التعامل الفوري مع مخالفات البناء وإزالتها في المهد، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، مع حصر ومتابعة جميع قرارات إزالة العقارات والمنشآت ذات الخطورة الداهمة والعمل على تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

رفع كفاءة الخدمات

كما وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، وتحسين مستوى الخدمات بالمراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء مصالح المواطنين، إلى جانب المتابعة المستمرة لأعمال الطرق والإنارة العامة والمرافق، ورصد أوجه القصور والتعامل معها فورًا، مع إحكام الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، والتأكد من انتظام الخدمات في جميع المراكز والمدن والأحياء، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن كل رئيس مركز ومدينة وحي مسؤول مسؤولية كاملة عن مستوى الأداء داخل نطاقه، وأنه لن يسمح بالتقصير أو التراخي في تنفيذ المهام، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للقيادات التنفيذية وفقًا لمعدلات الإنجاز والنتائج المحققة، ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة عنوانها الانضباط والعمل الجاد وسرعة الاستجابة، وأن تحسين جودة حياة أهالينا وتقديم خدمات تليق بهم هو الهدف الأساسي لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.