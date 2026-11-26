كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تقديم دعم يتجاوز التعويضات المالية، من خلال توفير مصادر دخل مستقرة ومساندة المتضررين في مواجهة تداعيات الحادث.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال زيارته للمصابين بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة التحرك وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، بما يضمن التعامل الفوري مع احتياجات المتضررين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال سيعملون معًا لتوفير كل الدعم المطلوب، مؤكدًا إدراك الحكومة أن أي تعويضات أو أموال لن تستطيع تعويض الأسر عن فقدان ذويهم.

وفي إطار الإجراءات الموجهة لأسر الضحايا، أعلن رئيس الوزراء أن هناك توجهًا لتوفير شهادات استثمار بالبنوك تضمن دخلًا مستقرًا للأسر المتضررة، بما يساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أنه كلف وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أقصى دعم ممكن لجميع المضارين من الحادث، والعمل على توفير أوجه المساندة اللازمة لهم، في إطار التحرك الحكومي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.