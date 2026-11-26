شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة من مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى الجزائر لخوض مواجهة دوري أبطال أفريقيا.

وتحاول إدارة نادي الزمالك التسهيل على اللاعبين خلال الرحلات القادمة بعد شكواهم من الرحلات الاقتصادية التي تؤثر عليهم

وحتى الأن لم يتم الاتفاق على الطائرة الخاصة وفي حال عدم اللحاق بالاتفاق على وجود الطائرة في هذه الرحلة سيتم العمل على توفيرها خلال باقي رحلات مباريات دور المجموعات حسب تصريحات خالد الغندور

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء حكام مباراتي الزمالك أمام فريقي الإفريقي الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي، قبل أن يحل ضيفا على مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب "علي عمار" بالعاصمة الجزائرية.

واختار "كاف" طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، بقيادة حكم الساحة جلال جيد، ويعاونه كل من زكريا برينسي مساعدا أول، ومصطفى أكركاد مساعدا ثانيا، ومصطفى كشاف حكما رابعا، كما يتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو "فار"، ويساعده مواطنه حمزة النصيري، فيما يراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، ويراقب الحكام الجزائري جمال حيمودي.

كما تم تعيين الليبي معتز إبراهيم حكما لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر، على أن يعاونه التونسي خليل حساني مساعدا أول، والليبي عليات محمد منجي مساعدا ثانيا، بينما يتولى الليبي المبروك محمد مهام الحكم الرابع، بالإضافة للسوداني عبد العزيز ياسر حكما لتقنية الفيديو "فار" ويعاونه الليبي عبد الرزاق أحمد، فيما يتواجد التونسي بلحسن بسامرة مراقبا للمباراة، والكاميروني إيفاريست مينكواندي مراقبا للحكام.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة "يانج أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والإفريقي التونسي".