أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الفريق الأبيض لا يزال يمتلك فرصة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن حظوظ جميع الفرق لا تزال قائمة في ظل تبقي 15 مباراة على نهاية المسابقة.

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "الزمالك يستطيع المنافسة على الدوري، وكل شيء متاح، لسه في 15 مباراة والنقاط مش بعيدة، والجميع يستطيع المنافسة".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن فريق بيراميدز، قائلًا: "بيراميدز هو أحسن فريق في الدوري المصري بقاله 4 سنين، لكنه بيخسر من الفرق اللي بيكون ضامن إنه هيكسبها، وده بيتسبب في خسارة البطولة، وده اللي حصل في السنوات الأخيرة".

وتطرق أشرف قاسم للحديث عن موقف سامي قمصان المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا وجود اتفاق بين المدرب وإدارة النادي بشأن المرحلة الحالية.

وقال: "في اتفاق بين سامي قمصان وإدارة الأهلي، وفي حالة نجاحه والاتفاق إن فيه مدرب أجنبي هييجي، فأكيد ده اللي هيحصل".

واختتم تصريحاته بالإشادة بتجربة سامي قمصان السابقة مع المقاولون العرب، قائلًا: "سامي قمصان كان ماشي كويس جدًا مع المقاولون العرب".