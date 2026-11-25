دافع الإعلامي أحمد شوبير عن لاعبي نادي الزمالك، عقب البيان الذي أصدره اللاعبون بشأن تأخر مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أنهم يستحقون التقدير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، رغم استمرار الفريق في المنافسة واحتلال المركز الثاني بجدول الدوري.

وأكد شوبير أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على أي مستحقات تعاقدية عن الموسم الجاري، رغم خوضهم مباريات محلية وإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بمطالبة اللاعبين بالحصول على أموالهم دفعة واحدة، وإنما بوضع جدول زمني واضح ومنظم لصرف المستحقات.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت، إن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم عن 12 مباراة في الموسم الحالي، إلى جانب 14 مباراة من الموسم الماضي، بإجمالي 26 مباراة، دون الحصول على أموال أو مكافآت، معبرًا عن دهشته من حجم الأزمة التي يعيشها الفريق.

وأضاف: «الأكثر ذهولًا واستغرابًا هو البيان الطويل جدًا اللي أصدره لعيبة نادي الزمالك. اللعيبة بيأكدوا إنهم مخدوش أي مبالغ من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الجاري، اللي لعبوا فيه تسع مباريات، خسروا مباراة واتعادلوا في مباراة، وموجودين في المركز التاني في البطولة، رغم كل الأزمات اللي بيعانوا منها».

وتابع: «يعني 12 مباراة في الموسم ده، و14 مباراة في الموسم الماضي، بإجمالي 26 مباراة محصلوش عنهم على أي فلوس أو أي مكافآت من النادي. والله العظيم دول أبطال، أبطال بمعنى الكلمة».

شوبير يكشف غضب لاعبي الزمالك من مستحقات الأجانب

وأشار شوبير إلى أن لاعبي الزمالك يشعرون بالغضب بسبب حصول بعض اللاعبين الأجانب على مستحقاتهم المالية، في الوقت الذي لم يحصل فيه اللاعبون المصريون على مستحقاتهم، مؤكدًا أن البيان تضمن اعتراضًا على عدم المساواة في التعامل بين عناصر الفريق.

وأوضح: «اللعيبة كمان قالوا: هو مش عدي الدباغ ده بيلعب جنبي في الملعب؟ وشيكو بانزا ده بيلعب جنبي في الملعب؟ واللعيبة الأجانب دي بتلعب جنبي في الملعب؟ هم بياخدوا مستحقاتهم وإحنا منخدش؟».

وأضاف: «اللعيبة متضايقين جدًا إنهم ما أخدوش مستحقاتهم، في حين إن الأجانب أخدوا مستحقاتهم، وده موجود في البيان الرسمي اللي كتبوه لعيبة نادي الزمالك».

وأكد شوبير أن تأخر مستحقات اللاعبين المصريين قد يدفع بعضهم إلى التفكير في اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مثلما يفعل اللاعبون الأجانب حال عدم حصولهم على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على المحترفين الأجانب فقط.

وقال: «اللعيبة الأجانب بتهدد إنها تلجأ للفيفا، والزمالك ياخد إيقاف قيد. هو في النهاية لاعب محترف، وعلى فكرة عمر جابر ممكن يلجأ للفيفا، والمهدي سليمان ممكن يلجأ، وعبد الله السعيد ممكن يلجأ، أي لاعب مصري يقدر يعمل كده».

وتابع: «بس جرى العرف إن إحنا بنبقى طيبين وبنحب فرقنا، ومش بنحب السمعة السيئة ولا حاجة من دي خالص. فحضرتك من فضلك، لو سمحت، دول لو لجأوا للفيفا، هيحصل معاهم نفس اللي بيحصل مع الأجانب».

أحمد شوبير: لاعبو الزمالك يعانون في السفر وبعضهم باع سيارته

وتحدث شوبير عن الظروف التي يعاني منها لاعبو الزمالك خارج أزمة المستحقات، مشيرًا إلى صعوبات السفر التي يواجهها الفريق، بالإضافة إلى اضطرار بعض اللاعبين لبيع سياراتهم الخاصة من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية والأسرية.

وقال: «اللعيبة كمان قالوا إنهم بيعانوا معاناة ما بعدها معاناة في السفر، وبيتبهدلوا في السفر، وده حقيقي على فكرة، مش دلع. تقول لي ما أنتم زمان كنتوا بتحكوا لنا إنكم كنتوا بتناموا تحت الكراسي، لأ، كل وقت وليه ظروفه، وكل وقت ليه أدواته، عشان الصورة تبقى واضحة بالكامل».

وأضاف: «قالوا كمان إن بعض اللعيبة اضطروا يبيعوا سياراتهم الخاصة عشان يوفوا بالتزاماتهم المالية والأسرية. صح؟ حصل، وأنا مش راضي أقول أسماء، حصل والله».

شوبير يكشف تفاصيل جلسة اللاعبين مع حسين لبيب

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل ما دار خلال الجلسة الأخيرة بين لاعبي الزمالك ورئيس النادي حسين لبيب، موضحًا أن اللاعبين فوجئوا بعدم وجود حلول واضحة بشأن موعد صرف مستحقاتهم المالية.

وقال شوبير: «الأغرب من كده إنهم في الجلسة الأخيرة مع الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، قال لهم: أنا ما عنديش حلول، ولا عندي ميعاد أقدر أقول لكم فيه هأدفع الفلوس والمستحقات إمتى».

وأضاف منتقدًا موقف الإدارة: «طب يا كابتن حسين، قعدت معاهم ليه؟ ما هو أنت يعني أسبرين؟ لأ، هم مش عايزين أسبرين دلوقتي، هم عايزين علاج، عايزين حل جراحي».

وأوضح أن اللاعبين لم يطالبوا بالحصول على جميع مستحقاتهم المتأخرة دفعة واحدة، وإنما طلبوا وضع آلية واضحة لصرف الأموال خلال الفترة المقبلة، بما يضمن انتظام حصولهم على حقوقهم.

وتابع: «قالوا كمان إنهم ما طلبوش منه إنه يدفع لهم الـ26 مباراة مرة واحدة، ولا يدفع لهم فلوس العقود مرة واحدة. ما طلبوش ده خالص. أومال طلبتم إيه؟ قالوا: بس قولوا لنا طريقة منظمة للصرف، وحطوا لنا جدول زمني واضح للصرف. والله كلام عقل في الآخر».

وأشار شوبير إلى أن اللاعبين لا يرغبون في الدخول في صدام مع مجلس الإدارة، وإنما يسعون للحصول على حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع عناصر الفريق، قائلًا: «قالوا كمان: إحنا مش عايزين ندخل في صدام مع مجلس الإدارة، لكن إحنا بنطلب المساواة في التعامل مع جميع عناصر الفريق».

شوبير يساند لاعبي الزمالك ويطالب بحل أزمة المستحقات

وأعلن شوبير دعمه لمطالب لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن العناصر المصرية داخل الفريق تقدم مستويات تستحق التقدير، وأن هناك لاعبين يتفوقون في الأداء على بعض المحترفين الأجانب، رغم حصول الأخيرين على مستحقاتهم المالية.

وقال: «وعلى فكرة، أنا أضم صوتي لصوت لعيبة نادي الزمالك؛ لأن لا عدي الدباغ ولا شيكو بانزا ولا آدم كايد، مع كل احترامي ليهم، بيدوا أكتر من اللعيبة المصريين. ما هو كله بيحارب لصالح نادي الزمالك».

وأضاف أن هناك لاعبين مصريين يستحقون التقدير على ما يقدمونه، مشيرًا إلى الونش ومحمد إسماعيل والمهدي سليمان وعبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد فتوح، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وتابع: «بل بالعكس، فيه ناس مستواها أقل من الونش، وأقل من محمد إسماعيل، وأقل من المهدي سليمان، وأقل من عبد الله السعيد، وأقل من عمر جابر، وأقل من أحمد فتوح، وفيه أجانب واخدين فلوسهم بالكامل».

وأشار شوبير إلى أن إدارة الزمالك تتعامل بحذر مع مستحقات اللاعبين الأجانب، خوفًا من لجوئهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يعاني اللاعبون المصريون من تأخر مستحقاتهم، مطالبًا بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإدارة مطالبة بتحمل مسؤوليتها ووضع حلول حقيقية للأزمات المالية، قائلًا: «هتقول لي مفيش فلوس.. لأ يا باشا، مفيش حاجة اسمها مفيش فلوس. أنت جاي وعارف إن عندك أزمات، وبالتالي أنت اللي لازم تحط الحلول».