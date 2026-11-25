انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 27 منتخبًا في منافسات الرجال والسيدات.

وشهد اليوم الأول إقامة عدد من مباريات منافسات الرجال، حيث خسر فريق مصر الثاني أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 11-9، في مواجهة متقاربة حسمها المنتخب البرتغالي بفارق نقطتين.

نتائج مباريات اليوم الأول

وجاءت نتائج المواجهات التي أقيمت اليوم كالتالي:

* الإمارات 9-4 البرازيل.

* مصر 9-11 البرتغال.

* الكويت 10-19 إسبانيا.

* قبرص 2-18 التشيك.

وتنطلق منافسات السيدات غدًا الخميس، بمشاركة 9 منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث يخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سويسرا وكندا والجزائر وجنوب أفريقيا.

ويستهل منتخب مصر للسيدات مشواره بمواجهة كندا في السابعة والثلث مساءً، قبل أن يلتقي جنوب أفريقيا في الحادية عشرة والثلث صباحًا، ثم الجزائر في الخامسة والنصف مساءً.

ومن المقرر إقامة حفل افتتاح البطولة غدًا الخميس في السادسة مساءً، يعقبه ظهور منتخب مصر الأول للرجال أمام نظيره الليبي في السابعة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الكويت وإسبانيا.

وتشهد البطولة مشاركة 18 منتخبًا في منافسات الرجال، موزعة على أربع مجموعات، و9 منتخبات في منافسات السيدات، في حدث عالمي يجمع نخبة المنتخبات المشاركة في اللعبة.

وتتطلع المنتخبات المصرية إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتقديم مستويات قوية خلال المنافسات، من أجل تحقيق نتائج مميزة في البطولة العالمية التي تستضيفها مصر.