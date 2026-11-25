أثارت الفنانة سوسن بدر حالة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور حديثة لها كشفت عن اختلاف ملحوظ في ملامح وجهها، وسط تساؤلات الجمهور حول خضوعها لإجراء تجميلي جديد، خاصة بعد ظهورها ببشرة أكثر شبابا وملامح تبدو مختلفة عن إطلالاتها السابقة.

سوسن بدر تخضع لعملية شد الوجه..

وتصدرت صور سوسن بدر حديث المتابعين، بعدما ظهرت في مجموعة من اللقطات التي أظهرت ملامح وجهها من زوايا مختلفة، وقارن الجمهور بين الصور المتداولة التي أبرزت التجاعيد والترهلات في بعض اللقطات، وصور أخرى بدت فيها بشرتها أكثر نعومة وشدّا.

وجاء تداول الصور مصحوبا بتعليقات تتساءل عما إذا كانت الفنانة قد خضعت لعملية شد الوجه، أو استعانت ببعض الإجراءات التجميلية الحديثة التي تساعد على تحسين مظهر البشرة والتقليل من علامات التقدم في العمر.

سوسن بدر وعمليات التجميل..

وتعد سوسن بدر من الفنانات اللاتي يتمتعن بحضور مميز وملامح لافتة، كما اعتادت الظهور بإطلالات مختلفة تحظى باهتمام جمهورها، خاصة أن ملامحها الطبيعية وشعرها المميز أصبحا من أبرز علامات حضورها الفني.

تفاعل الجمهور مع صور سوسن بدر

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين من أشاد باهتمام الفنانة بمظهرها وأناقتها، ومن تساءل عن حقيقة التغيير الذي ظهر في ملامح وجهها، خاصة مع اختلاف الإضاءة وزوايا التصوير بين الصور المتداولة.