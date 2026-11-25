أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسك إقليم كردستان العراق بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، مشددًا على أن الإقليم لن يتعامل مع أي قرار يتعارض مع الدستور العراقي، في موقف يعكس تمسك القيادة الكردية بالصلاحيات والحقوق الدستورية للإقليم، وسط استمرار النقاشات السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وترتيبات المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تحركات ومشاورات بين القوى السياسية المختلفة للتوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والقضايا المتعلقة بالصلاحيات الدستورية والملفات المالية والإدارية والأمنية.

توسيع نطاق الحكومة الاتحادية

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، على خلفية القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والمتعلقة بتوسيع نطاق إدارة الحكومة الاتحادية للملفات النفطية والأمنية والمعابر الحدودية في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.

وكان الزيدي قد وجّه وزارة النفط العراقية بتولي إدارة الحقول النفطية في عدد من المناطق، تشمل ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، إلى جانب توجيهات تتعلق بإخضاع تصدير النفط والمنتجات البترولية لموافقة وزارة النفط الاتحادية، وتولي السلطات الاتحادية إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم.

ومن جانبه، اعتبر بارزاني أن التحركات الجارية في مراكز صنع القرار بالعراق تمثل محاولة للمساس بمبادئ النظام الاتحادي والحقوق التي كفلها الدستور لإقليم كردستان، مؤكدًا أن الشعب الكردي قدم تضحيات كبيرة من أجل ترسيخ حقوقه السياسية والدستورية، وأن هذه الحقوق لا يجوز الانتقاص منها.

وشدد على أن الإقليم شارك بعد عام 2003 في بناء العراق الجديد وصياغة دستوره، انطلاقًا من الإيمان بالشراكة الوطنية والنظام الديمقراطي الاتحادي، مطالبًا جميع الأطراف بالالتزام بالمبادئ الدستورية وعدم فرض قرارات أحادية الجانب.

وفي تطور يعكس اتساع نطاق الموقف الكردي الرافض للقرارات الأخيرة، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن الدستور يجب أن يكون المرجعية الأساسية لحسم الخلافات بين أربيل وبغداد، محذرين من أن المساس بالحقوق الدستورية للإقليم يمثل خطًا أحمر.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الخلافات السياسية والإدارية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وسط مطالبات متبادلة بالاحتكام إلى الدستور والحوار، بما يحافظ على استقرار العراق ووحدة مؤسساته، ويحول دون انتقال الخلافات إلى مواجهة سياسية أو أمنية.