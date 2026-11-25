أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 25 نوفمبر 2026، مقترحا لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 20% على واردات الولايات المتحدة من الصين والاتحاد الأوروبي و12 شريكا تجاريا آخر، في خطوة تستهدف مواجهة ما تصفه واشنطن بالطاقة الإنتاجية الصناعية المفرطة والدعم الحكومي غير العادل للصناعات الأجنبية.

إجراءات أمريكية

وبحسب تقرير نشرته شبكة «يورونيوز»، تأتي الخطوة عقب انتهاء تحقيق تجاري استمر نحو 8 أشهر، أجرته الممثلة التجارية الأمريكية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات اتخاذ إجراءات تجارية ضد الممارسات التي تعتبرها ضارة بالتجارة الأمريكية.

وتستهدف الإجراءات الجديدة 14 شريكا تجاريا إلى جانب الصين والاتحاد الأوروبي، تشمل الهند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وسويسرا وبنجلاديش وكمبوديا، مع اقتراح رسوم تصل إلى 20% على عدد من المنتجات الصينية والفيتنامية، فيما تختلف النسب المقررة لبقية الشركاء وفقا للاتفاقيات التجارية القائمة.

وتتهم الإدارة الأمريكية هذه الاقتصادات بتقديم دعم حكومي وإعانات صناعية تؤدي إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز احتياجات الأسواق، الأمر الذي تعتبره واشنطن سببا في إغراق الأسواق الأمريكية بمنتجات منخفضة الأسعار والإضرار بقدرة الشركات المحلية على المنافسة.

الرسوم المقترحة

ومن المقرر ألا تدخل الرسوم المقترحة حيز التنفيذ بصورة فورية، إذ يتعين استكمال جلسات الاستماع وإتاحة فترة لتلقي التعليقات العامة، وسط توقعات أمريكية بإمكانية بدء تطبيقها خلال يناير 2027 على أقرب تقدير. كما تتضمن المقترحات استثناءات لقطاعات ومنتجات، من بينها أشباه الموصلات والسيارات والصلب والألومنيوم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين توترا متجددا، خاصة مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية بين البلدين في 10 يناير المقبل، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية والتفاوض بشأن مستقبل التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.