افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محب الرافعي رئيس جامعة مايو ، والنائب ناجح جلال رئيس مجلس أمناء الجامعة ملتقى الثقافات والفنون الذى تنظمه جامعة مايو ، فى إطار حرصها على دعم الأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز التواصل والتبادل الثقافى بين الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على ثقافات وفنون مختلفة.

محافظ القاهرة

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الذى تقوم به جامعة مايو في دعم العملية التعليمية والاهتمام بالأنشطة الطلابية والثقافية والفنية، مؤكدًا أن الجامعات لا يقتصر دورها على تقديم العلوم الأكاديمية فقط، وإنما يمتد إلى بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم الثقافى والفنى، وتعزيز قيم الانتماء والتسامح وقبول الآخر.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات التى تسهم فى إثراء الحياة الجامعية، وتتيح للطلاب التعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، والتعرف على تراث وثقافات المحافظات والشعوب المختلفة، بما يعزز التواصل الحضاري والثقافي.

وتفقد محافظ القاهرة فعاليات الملتقى، وما يتضمنه من عروض وأنشطة فنية وثقافية، وأطعمة، تعكس تنوع الثقافات والفنون، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيمه والمشاركة الطلابية المتميزة.