أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لشغل عدد من الوظائف، بإجمالي (799) وظيفة.

وذلك على النحو التالي:

- حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشغل عدد (162) وظيفة مهندس في مختلف التخصصات، وعدد (593) وظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث، بإجمالي (755) وظيفة.

- حاجة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لشغل عدد (28) وظيفة مرشد.



- حاجة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لشغل عدد (16) وظيفة مرشد.

وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف بالجهات المشار إليها.



وللاطلاع على شروط المسابقات والمستندات المطلوبة، يمكن الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg



ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.