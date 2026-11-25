نعى الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الشيخ ناصر محمد يحيى، عضو مكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف، الذي وافته المنية في رحاب عمله بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل العلمي المخلص.

كرَّس حياته لخدمة التراث الإسلامي

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن الفقيد -رحمه الله- كان أنموذجًا للباحث المخلص الذي أدرك قيمة العلم ورسالة العلماء، وكرَّس جهدًا كبيرًا من مسيرته العلمية لخدمة التراث الإسلامي وصيانته وإبراز كنوزه، مؤمنًا بأن تحقيق تراث الأمة ليس مجرد عمل بحثي، بل هو إسهام أصيل في حفظ ذاكرتها العلمية وصون هويتها الحضارية، ونقل معارفها إلى الأجيال المتعاقبة، وقد عُرف الراحل بالجدية والإخلاص والتفاني في أداء رسالته، فضلًا عما اتسم به من طيب الخلق وحسن السيرة بين كل من عرفه وخالطه.

وتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وزملائه ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه من علم وجهد في خدمة تراث الأمة في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ."