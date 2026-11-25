استقبل داتو سري ديراجا الحاج وان رشدي بن وان إسماعيل، رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر «ويسما سري باهانج»، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير إلى ماليزيا حاليًا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والعلمية.

وتناول اللقاء آليات توسيع التعاون بين مصر وولاية باهانج، وتبادل الخبرات في مجالات الشئون الدينية والأوقاف، بما يسهم في دعم التواصل العلمي والديني، ويفتح مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور داتو سري سيد إبراهيم بن سيد أحمد، رئيس لجنة الشئون الإسلامية والتنمية الريفية بالولاية، وتوك مودا داتو الحاج أحمد خريزال بن عبد الرحمن، مدير دائرة الشئون الإسلامية بولاية باهانج (JAIP).

ورحّب رئيس وزراء باهانج بوزير الأوقاف، معربًا عن تقديره للعلاقات التي تربط الولاية بجمهورية مصر العربية، فيما أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الولاية وتوطيد التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وجاء استقبال رئيس وزراء باهانج لوزير الأوقاف عقب لقاء السلطان عبد الله ابن المرحوم السلطان أحمد رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانج، الذي استقبل الوزير بقصر عبد العزيز في مدينة كوانتان، ضمن الزيارة الرسمية نفسها.

وشارك وزير الأوقاف خلال زيارته في فعاليات المجلس العلمي الدولي «روضة الشمائل وجمع الأربعين من أهل الفضائل»، الذي عُقد يومي 21 و22 نوفمبر 2026، كما حضر حفل ختام المجلس الدولي لختم سماع كتابي «جامع الترمذي» و«الشمائل المحمدية»، الذي أُقيم بمسجد بوترا في مدينة بوتراجايا، بحضور داتو سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ونخبة من العلماء والمحدثين.

ويؤكد اللقاء حرص مصر وولاية باهانج على البناء على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمعهما، وتعزيز التعاون الديني والعلمي بما يدعم تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التواصل بين الجانبين.