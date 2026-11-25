كشف مصدر داخل النادي الأهلي ، على بدأ التواصل مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، استعدادا لتوليه المهمة خلفا للحسين عموته الذي تمت اقالته عقد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري.

وأوضح المصدر ، أن بعض الوسطاء تواصلوا مع وكيل أعمال بيتكوفيتش لاستطلاع رأيه حول تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة وأبدى المدرب موافقة مبدأية.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني السابق للجزائر تلقى عرضا لتدريب منتخب غانا خلال الفترة المقبلة، لكن رحب بعرض الأهلي على أن يتم حسم الموقف خلال الأيام المقبلة.

مسيرة بيتكوفيتش المرشح لتدريب الأهلي

وسبق للسويسري تدريب منتخب الجزائر و منتخب سويسرا ولاتسيو الايطالي ويونج بويز السويسري.

وصل بيتكوفيتش، مع منتخب سويسرا لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018 كما وصل لدور ربع نهائي اليورو في 2020 كما توج بكأس إيطاليا مع لاتسيو الإيطالي في 2013

مع منتخب الجزائر نجح السويسري في الوصول دلور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 وتأهل لكأس العالم 026 وخرج من دور الـ 32