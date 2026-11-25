دخل النادي الأهلي مرحلة صعبة من الموسم الحالي بعدما تلقى خسارة مؤثرة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في المواجهة التي كشفت عن حجم المشكلات الفنية والإدارية التي يعاني منها الفريق وأثارت العديد من علامات الاستفهام حول قدرة حامل لقب البطولات على استعادة توازنه والمنافسة بقوة على صدارة الدوري .

وتوقف رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 27 نقطة والزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة لتتسع الفجوة بين الفريق الأحمر وقمة الترتيب في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى تحرك شامل أكثر إلحاحًا من الاكتفاء بالقرارات الانفعالية عقب كل خسارة.

وجاءت إقالة المدير الفني المغربي الحسين عموتة لتكون أولى خطوات إدارة الأهلي في التعامل مع الأزمة بالتزامن مع قرارات تجميد مستحقات اللاعبين وفرض غرامات مالية خارج اللائحة إلى جانب إحالة أحمد رضا للتحقيق قبل المواجهة المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لكن استعادة الأهلي لمكانته الطبيعية لا تتوقف عند رحيل مدرب أو معاقبة بعض اللاعبين وإنما تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لمنظومة كرة القدم داخل النادي بداية من طريقة اختيار الأجهزة الفنية والصفقات مرورًا بإعادة الانضباط إلى غرفة الملابس وصولًا إلى تصحيح الأخطاء الإدارية التي ساهمت في تراجع الفريق.

وفي ظل رغبة الإدارة الحمراء في إنقاذ الموسم والعودة إلى المنافسة على القمة تبرز 5 ملفات رئيسية قد تحدد شكل المرحلة المقبلة وتمثل الطريق الأقرب لاستعادة شخصية الأهلي وقدرته على حصد الانتصارات.

1- اختيار مدرب بمشروع واضح.. لا بديل عن الاستقرار الفني

يأتي ملف المدير الفني الجديد على رأس الأولويات داخل الأهلي بعدما أصبح الفريق أمام تحدٍ صعب يتمثل في ضرورة اختيار مدرب قادر على إعادة بناء المنظومة الفنية وليس مجرد اسم كبير يتم التعاقد معه لامتصاص غضب الجماهير.

وتحتاج إدارة محمود الخطيب إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة بعناية واختيار مدير فني يمتلك شخصية قوية وخبرة في التعامل مع الأندية صاحبة الضغوط الجماهيرية إلى جانب قدرته على تطوير اللاعبين وتقديم كرة قدم تتناسب مع إمكانات الفريق وطموحات جماهيره.

والأهم من التعاقد مع المدرب هو توفير المناخ المناسب لنجاحه ومنحه الوقت الكافي لتنفيذ أفكاره وعدم التعامل مع كل تعثر باعتباره مبررًا جديدًا لإقالته بعدما أثبتت التغييرات المتكررة على مستوى القيادة الفنية أنها لا تضمن وحدها استعادة البطولات أو تحقيق الاستقرار.

2- ثورة في قائمة اللاعبين.. لا مكان للأسماء دون مردود فني

الملف الثاني الذي يحتاج إلى حسم داخل الأهلي يتعلق بتقييم قائمة اللاعبين بعدما كشفت المباريات الأخيرة عن وجود عناصر لا تقدم المستوى المنتظر رغم حصولها على فرص متعددة وثقة الجهاز الفني السابق.

ويحتاج الأهلي إلى مراجعة شاملة لمستويات لاعبيه وتحديد العناصر القادرة على الاستمرار في المشروع الجديد والأسماء التي لم تعد تقدم الإضافة المطلوبة مع ضرورة فتح الباب أمام رحيل أي لاعب لا يتناسب مردوده مع طموحات النادي بصرف النظر عن اسمه أو شعبيته أو قيمة التعاقد معه.

ولا يعني ذلك اتخاذ قرارات عشوائية بالتخلص من مجموعة كبيرة من اللاعبين وإنما وضع معايير فنية واضحة لتقييم كل عنصر تشمل الالتزام التكتيكي والقدرة البدنية والتأثير في نتائج المباريات والاستجابة لتعليمات الجهاز الفني.

3- تصحيح أخطاء إدارة الكرة.. المسؤولية لا تقع على المدرب واللاعبين فقط

لا يمكن اختزال أزمة الأهلي الحالية في النتائج السلبية أو أخطاء المدير الفني واللاعبين إذ تحتاج الإدارة إلى مراجعة طريقة إدارة قطاع الكرة وتحديد أسباب القرارات التي أدت إلى وصول الفريق لهذه المرحلة.

ويفرض التراجع الحالي ضرورة إعادة تقييم ملفات التعاقدات وتجديد العقود وإدارة الأزمات داخل الفريق إلى جانب مراجعة آليات اتخاذ القرار ومدى وجود تنسيق حقيقي بين الإدارة الرياضية والجهاز الفني والمسؤولين عن ملف التعاقدات.

كما تحتاج إدارة محمود الخطيب إلى تحديد المسؤوليات بصورة واضحة ومحاسبة المقصرين وفقًا لنتائج العمل بدلًا من الاكتفاء بقرارات مؤقتة تظهر عقب الخسائر الكبرى ثم تختفي مع أول انتصار.

4- إنهاء سياسة الصفقات الجماهيرية.. الأولوية للاحتياجات الفنية

أحد الملفات التي تحتاج إلى تغيير جذري داخل الأهلي يتعلق بطريقة اختيار الصفقات الجديدة بعدما أصبح من الضروري الابتعاد عن التعاقدات التي تعتمد على القيمة الجماهيرية للاعب أو الضجة الإعلامية المحيطة به دون التأكد من مدى احتياج الفريق إلى خدماته.

ويجب أن تكون الأولوية خلال فترة الانتقالات المقبلة للتعاقد مع لاعبين يمتلكون مواصفات فنية وبدنية تتناسب مع طريقة لعب المدير الفني الجديد ويساهمون في علاج الثغرات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

كما يتعين على إدارة الكرة تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم عاجل بالتنسيق مع الجهاز الفني ووضع قائمة مختصرة تضم أكثر من بديل لكل مركز حتى لا يجد النادي نفسه مضطرًا للدخول في مفاوضات مكلفة مع لاعب واحد تحت ضغط الوقت.

5- إعادة الانضباط لغرفة الملابس ومنح الناشئين الفرصة

يبقى ملف الانضباط داخل غرفة الملابس أحد أهم التحديات التي تواجه الأهلي خلال المرحلة المقبلة خاصة أن تجميد المستحقات وفرض الغرامات المالية لا يمثلان حلًا كافيًا إذا لم يصاحبهما تطبيق حقيقي للوائح على جميع اللاعبين دون استثناءات.

ويحتاج الفريق إلى استعادة مبدأ المساواة بين عناصر القائمة بحيث لا يحصل اللاعب صاحب الاسم الكبير على معاملة مختلفة عن زميله الشاب ويكون معيار المشاركة والاستمرار في التشكيل مرتبطًا بالالتزام والمردود داخل التدريبات والمباريات.

كما يجب أن يمتلك الجهاز الفني الجديد شخصية قوية تمكنه من السيطرة على غرفة الملابس وفرض قواعد واضحة تحكم العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة بما يمنع تكرار الأزمات التي تؤثر سلبًا على تركيز الفريق واستقراره.

وبالتوازي مع ذلك يمثل قطاع الناشئين فرصة مهمة أمام الأهلي لتجديد دماء الفريق ومنح المواهب الصاعدة فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق الأول بدلًا من استمرار الاعتماد على المجموعة نفسها رغم تراجع مستوى بعض العناصر.