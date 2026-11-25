يستعد النادي الأهلي لإعلان التعاقد بشكل رسمي مع سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب لتولى المهمة خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت بعد رحيل الحسين عموته.

ويحاول النادي الأهلي تعيين مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد الخسارة المدوية أمام بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري المصري.

منصور يتمسك بالمدير الفني الأجنبي

وحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن ياسين منصور نائب رئيس النادي يتمسك بفكرة التعاقد مع مدير فني دنماركي لقيادة المرحلة الجديد للفريق واستعادة الهيبة والمنافسة على البطولات.

ويستعد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لمغادرة القاهرة اليوم الأربعاء والعودة إلى بلاده، عقب قرار إدارة القلعة الحمراء إنهاء مهمته مع الفريق، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مغادرة المدرب المغربي في ظل استمرار المفاوضات مع مسؤولي الأهلي بشأن تسوية مستحقاته المالية، والاتفاق على آلية سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، بعد قرار إقالته.

وعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع الحسين عموتة أمس الثلاثاء، لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بإنهاء التعاقد، وبحث إمكانية جدولة مستحقاته ومنحه قيمة الشرط الجزائي على دفعات، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين.

وتسعى إدارة النادي إلى إغلاق ملف المدرب المغربي بصورة نهائية، وتجنب الدخول في أي نزاعات قانونية أو مالية قد تعقد إجراءات إنهاء التعاقد.