كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، موقفه من رحيل سامي قمصان عن الفريق، في ظل اقترابه من العودة إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت، عقب رحيل المغربي الحسين عموتة.

وأكد محسن صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، تقديره الكبير لسامي قمصان، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الوقوف أمام طموحاته أو منعه من خوض تجربة جديدة داخل القلعة الحمراء، رغم تمسكه باستمراره مع المقاولون العرب.

وقال رئيس المقاولون العرب: «سامي قمصان من الناس اللي بعزّها جدًا، رحيله عن المقاولون العرب دي حاجة تعز عليّا، لكن مقدرش أقف في طريقه، رغبة سامي فوق الكل، ربنا يوفقه ويجعل التغيير على إيديه».

وتأتي هذه التصريحات في ظل التطورات المتسارعة داخل النادي الأهلي، بعدما أعلن النادي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عقب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار رحيل عموتة في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، حيث يجري العمل على حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويبرز اسم سامي قمصان ضمن الحلول المطروحة لتولي المهمة بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على مدير فني جديد، خاصة في ظل معرفته بأجواء الأهلي وسبق عمله داخل الجهاز الفني للفريق.

وكان الأهلي قد تعرض لخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، وبدء مرحلة جديدة تعيد الاستقرار والنتائج الإيجابية إلى الفريق.