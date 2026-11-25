كشف الإعلامي أمير هشام عن أبرز الأسماء الأجنبية المطروحة داخل النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، عقب رحيل المغربي الحسين عموتة، موضحًا موقف الإدارة من عودة السويسري مارسيل كولر والتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، إن أحد المقترحات المطروحة داخل الأهلي يتمثل في الاستعانة بمدير فني أجنبي سبق له العمل في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، كان ضمن الأسماء التي جرى طرحها، إلا أن هناك تحفظًا على فكرة التعاقد معه.

وأضاف أن اسم مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي والمدرب الحالي لزيوريخ السويسري، طُرح أيضًا خلال مناقشات داخل مجلس الإدارة بشأن إمكانية عودته لقيادة الفريق.

ونفى أمير هشام صحة ما تردد بشأن تقدم بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي بطلب رسمي لإدارة الكرة من أجل إعادة كولر، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز مجرد مناقشات بين بعض الأعضاء، رغم وجود رغبة لدى بعضهم في عودته، مع إدراكهم لصعوبة تنفيذ هذا الأمر.

وأوضح أن موقف كولر يزداد تعقيدًا في ظل تقدم المدرب السويسري وعدد من أفراد جهازه المعاون بشكوى رسمية ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية.

وفي سياق متصل، أشار أمير هشام إلى وجود تحفظ داخل الأهلي على فكرة التفاوض مع البرتغالي جوزيه جوميز، بسبب عدم رغبة النادي في تكرار تجربة التعاقد مع مدربين سبق لهم العمل في الزمالك، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لمصلحة الأهلي واختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.