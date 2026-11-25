في إطار الجولات التفتيشية التي يشنها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية والبيئة على المحافظات..

نتائج الحملات التفتيشية الميدانية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم حول نتائج الحملات التفتيشية الميدانية لقطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بمحافظة قنا خلال شهر نوفمبر الجاري، للوقوف على أداء المراكز التكنولوجية والتصدي للمخالفات والإشغالات و المتغيرات المكانية غير القانونية ومتابعة ملفات التصالح والمحال العامة وتحصيل مستحقات الدولة فى عدد من الخدمات .

جولات تفتيشية بقنا

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة أن أبرز نتائج حملة التفتيش على المراكز التكنولوجية بقنا أسفرت عن إنهاء 2102 من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين ، وإصدار ( 22) نموذج ( 8 ) للتصالح و(51) شهادة متغيرات مكانية والتنبيه بضرورة تسريع إنهاء طلبات التصالح و التظلمات المقدمة من المواطنين وإصدار (22) بيانات الصلاحية و(29) تراخيص البناء والهدم والترميم المتأخرة ، كما تم إصدار (112) رخصة إعلانات وتم التنبيه بضرورة تسجيل جميع التراخيص التي تصدر على المنظومة وتم تسليم عدد (3738) معاملة للمواطنين أثناء تواجد اللجنة ، والتوجيه بإحالة مدير التنظيم للتحقيق للتقاعس والتراخى فى إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة بالإدارة .

تنفيذ حالات إزالة بلغت عدد (24) حالات

وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص محور التفتيش الهندسى فتم تنفيذ حالات إزالة بلغت عدد (24) حالات بمساحة إجمالية بلغت فدان و8 قيراط ، كما تم تنفيذ عدد(32) حالات إزالة للمبانى المخالفة و بلغت 900م2 ، وأثناء المرور الميدانى للجنة تم تنفيذ إزالة بالمهد بحالة تعلية بناء الدور الثامن العلوى بمسطح 1800 م بالوحدة المحلية بقنا وتم فك الشدة الخشبية ، كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدى على أملاك الدولة فى المهد بالوحدة المحلية بأبو تشت لسور من الطوب الأبيض وبوابة جديدية بمسطح 400 م ، وإزالة فى المهد لقواعد خرسانية على مسطح 1200 م وسور على مسطح 450 م بالوحدة المحلية بنجع حمادى ، وتقرر إحالة المختصين بالإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات القانونية للنيابات المختصة للتحقيق لوجود بعض المخالفات التى تم رصدها من قبل القطاع وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، كما تقرر إحالة المختصين باللجان الفنية والتظلمات الخاصة بالتصالح بمركز نجع حمادى وقنا لعدم الالتزام بأحكام قانون التصالح أثناء البت فى الطلبات المقدمة .

استبعاد مدير تراخيص المحال العامة للتقصير والإهمال الشديد وإحالته للتحقيق لتدني الأداء والعمل

وحول منظومة المحال العامة تقرر استبعاد مدير تراخيص المحال العامة للتقصير والإهمال الشديد وإحالته للتحقيق لتدني الأداء والعمل بالمنظومة وعدم اتخاذ أى إجراءات فعلية حيال المخالفين وفقاً للقانون المحال العامة ، وتم القيام بحملات مكبرة على مدار أيام تواجد اللجنة بمشاركة مديرية التموين و هيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري وشرطة المرافق والتى أسفرت عن ضبط ومصادرة بعض السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق وتشميع تلك المحلات ، وتحرير عدد ( 126) انذار وتنفيذ عدد 35 قرار غلق ، كما تم غلق منشأة طبية بالوحدة المحلية بنقادة تحرير 45 محضر لعدم وجود شهادات صحية وعدم صلاحية ومواد مجهولة وعدم الإعلان عن الأسعار وفقاً لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن ، كما تم تحرير 12 محضر بيئة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 55 محاضر لعدد من المحلات الغذائية لوجود بعض السلع منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير عدد (65) محضر إشغال ورفع ومصادرة (396) قطعة مضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف الأحياء والمدن والوحدات المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء و التعديات والإشغالات، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وحماية حقوق الدولة والمواطنين."