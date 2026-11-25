حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من تداعيات مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تستهدف إقامة 1515 وحدة سكنية إلى جانب مشروع للإسكان المحمي، في إطار تحركات يقودها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لتعزيز الوجود الاستيطاني وتوسيع المستوطنات، بما يرسخ واقعًا جديدًا على الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح المرصد، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه المخططات تأتي ضمن مسار متواصل من التوسع الاستيطاني، لا يقتصر على إنشاء وحدات سكنية جديدة، بل يمتد إلى إقامة تجمعات متكاملة تضم مرافق وخدمات تستهدف تثبيت وجود المستوطنين وتشجيع زيادة أعدادهم، في ظل استمرار الاعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مخططات جديدة تشمل مئات الوحدات السكنية

وأشار مرصد الأزهر، إلى أن المخططات المطروحة تتضمن إنشاء حي جديد في مستوطنة «كرني شومرون» يضم 436 وحدة سكنية، إلى جانب إقامة 250 وحدة للإسكان المحمي، في مشروع يُعد الأول من نوعه في المنطقة.

وفي مستوطنة «حرشا» بمنطقة بنيامين، يجري العمل على دفع مخطط لإقامة 637 وحدة سكنية، ومع إضافة هذه الوحدات إلى مخطط آخر سبق اعتماده، يرتفع إجمالي الوحدات المقرر تطويرها في المستوطنة إلى أكثر من 900 وحدة سكنية.

كما تشمل المخططات إقامة 192 وحدة جديدة في مستوطنة «عتصافرايم»، في خطوة تأتي استجابة لما وصف بأنه طلب متزايد على السكن داخل المستوطنة، بما يعكس اتساع نطاق التوسع العمراني الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

سموتريتش يربط التوسع الاستيطاني بمواجهة الدولة الفلسطينية

ولفت المرصد إلى أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش روّج لهذه المخططات، واصفًا إياها بأنها «بشرى كبيرة جدًا للاستيطان»، ومعتبرًا أن الضفة الغربية لم تعد «الفناء الخلفي لدولة إسرائيل»، وإنما أصبحت، على حد تعبيره، «قلب الأرض والدولة».

وأشار سموتريتش إلى أن أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، ويحصلون على خدمات متعددة تشمل مختلف جوانب الحياة، بدءًا من دور الحضانة وصولًا إلى الإسكان المحمي، في تصريحات تعكس توجهًا نحو توسيع البنية السكنية والخدمية للمستوطنات وترسيخ وجودها.

ولم تتوقف تصريحاته عند الترويج للمشروعات العمرانية، بل ربط التوسع الاستيطاني بمواجهة المطالب المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن حكومته تعمل على تثبيت المستوطنات وتوسيعها، وأنه سيواصل الدفع نحو مزيد من البناء والتسوية، مرددًا أن «هذه الأرض ملك لنا، بكل بساطة».

الاستيطان يتجاوز البناء إلى فرض واقع يصعب تغييره

وأكد مرصد الأزهر أن هذه التحركات تكشف عن توجه يتجاوز التوسع الاستيطاني التقليدي، من خلال العمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تدعم استقرار المستوطنين وتشجع على زيادة أعدادهم، وهو ما يمنح الاستيطان قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع وترسيخ وجوده على الأرض.

وأوضح المرصد أن تصريحات سموتريتش بشأن اعتبار الضفة الغربية «قلب الأرض والدولة» تعكس خطابًا أيديولوجيًا يسعى إلى تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويزيد من التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في الحفاظ على حقوقهم في الأرض والسكن وتقرير المصير.

وتأتي هذه المخططات في سياق استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يثير مخاوف من أن يؤدي تعزيز المستوطنات وتوفير الخدمات المتكاملة داخلها إلى ترسيخ واقع جغرافي وديموغرافي جديد، يفاقم معاناة الفلسطينيين ويضع مزيدًا من العقبات أمام تحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.



