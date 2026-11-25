تطلق وزارة الأوقاف، اليوم "الأربعاء"، نحو 1033 قافلة دعوية داخل مراكز الشباب، تحت عنوان «التنمر.. مفهومه وأسبابه وعلاجه»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار أنشطة مبادرة «صحح مفاهيمك»، واستمرارًا لجهود الوزارة في نشر الوعي المجتمعي وتصويب المفاهيم وتعزيز المبادئ الأخلاقية والإنسانية بين الشباب.

تأتي القوافل ضمن الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، انطلاقًا من حرصها على توسيع نطاق تواصلها مع مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة في التعريف بالقضايا التي تنعكس على سلوك الأفراد وطبيعة تعاملاتهم وعلاقاتهم داخل المجتمع.

وتندرج هذه الأنشطة في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة، وترتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في مواجهة الإرهاب والتطرف والتصدي لمختلف أشكال الانحراف الفكري، ومقاومة التطرف اللاديني وما يصاحبه من تراجع في منظومة القيم والأخلاق، فضلًا عن استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية انطلاقًا من المرجعية الدينية، والعمل على صناعة الحضارة.

وتستهدف القوافل الدعوية رفع مستوى وعي الشباب بالمخاطر المترتبة على التنمر وانعكاساته السلبية على الأفراد والمجتمع، إلى جانب تعريفهم بالأشكال المختلفة لهذه الظاهرة، والوقوف على أسبابها النفسية والاجتماعية والسلوكية، وبيان موقف الدين والأخلاق منها.

كما تسعى الفعاليات إلى دعم قيم الرحمة والتسامح واحترام الآخرين وتقبّل الاختلاف، وتشجيع الشباب على اتباع أساليب الحوار والتعاون في تعاملاتهم، بما يساعد على مواجهة السلوكيات السلبية والحد من انتشارها، وتهيئة بيئة آمنة وإيجابية داخل مراكز الشباب.

وتشدد وزارة الأوقاف على أن توعية الشباب بأضرار التنمر وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به يأتيان ضمن جهودها الرامية إلى إعداد جيل يتمتع بالوعي، ويحترم الآخرين ويتقبل اختلافهم، ويمتلك القدرة على الإسهام بصورة إيجابية وفاعلة في نهضة المجتمع.