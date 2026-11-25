انتقد تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، الأوضاع الإدارية والمالية داخل القلعة البيضاء، في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يحقق نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، وعلى رأسها تأخر مستحقات اللاعبين وعدم القدرة على إبرام صفقات جديدة.

وقال تامر عبدالحميد، خلال تصريحاته ببرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، مع الإعلامي الدكتور أحمد بكري، إن الزمالك يسير في الوقت الحالي بـ«نور ربنا»، في إشارة إلى حجم الأزمات التي تحاصر النادي، رغم محاولات الفريق مواصلة المنافسة وتحقيق نتائج جيدة داخل الملعب.

وتساءل نجم الزمالك السابق عن جدوى التعاقد مع مدير فني أجنبي في ظل الأوضاع المالية الحالية، قائلًا إن النادي يعاني من تأخر مستحقات اللاعبين، ولا يمتلك الإمكانيات الكافية لإبرام صفقات جديدة، متسائلًا: «مين المدرب الأجنبي اللي يستحمل تأخر المستحقات؟».

وأكد عبدالحميد أن معتمد جمال هو المدرب الأفضل لقيادة الزمالك خلال المرحلة الحالية، في ظل الظروف التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن استمراره قد يكون الخيار الأنسب بدلًا من التعاقد مع مدير فني جديد دون توفير الإمكانيات المالية والفنية التي تساعده على النجاح.

وأضاف أن الزمالك أصبح محظوظًا رغم حجم المشكلات التي يواجهها، بعدما تمكن الفريق من تجاوز العديد من الأزمات وتحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف الصعبة، لكنه شدد على أن استمرار الأوضاع الحالية لا يمكن أن يكون حلًا دائمًا، خاصة أن الفريق يحتاج إلى تدعيم صفوفه وتوفير الاستقرار اللازم لمواصلة المنافسة.

واختتم تامر عبدالحميد تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الحديث عن التعاقد مع مدير رياضي أو إبرام صفقات جديدة في ظل عدم توافر السيولة المالية اللازمة، مشددًا على أن الزمالك يحتاج إلى حلول حقيقية لأزماته المالية والإدارية، حتى يتمكن من بناء فريق قوي قادر على المنافسة وحصد البطولات.