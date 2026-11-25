أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ممولة حتى يناير المقبل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حققت مكاسب كبيرة في المواجهة، وأنه يستطيع إنهاء الحرب في أي وقت يراه مناسباً، في تصريحات تعكس استمرار الخيارات العسكرية والسياسية المطروحة أمام الإدارة الأمريكية، وسط ترقب لاحتمال استئناف الضربات ضد طهران.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، مساء الثلاثاء، إنه يأمل ألا تؤدي معارضة الديمقراطيين في الكونجرس إلى إنهاء الحرب قبل موعدها، لافتاً إلى أن تمويل العمليات العسكرية متاح حتى يناير المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده «حققت فوزاً كبيراً ويمكنها إنهاء الحرب متى شاءت»، في إشارة إلى اعتقاده بأن واشنطن تمتلك اليد العليا في المواجهة مع إيران، وأن قرار مواصلة العمليات أو وقفها يظل خاضعاً لتقدير الإدارة الأمريكية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يُتوقع فيه أن يتولى الديمقراطيون زمام السيطرة رسمياً على الكونجرس في الثالث من يناير المقبل، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما قد يفتح الباب أمام ضغوط سياسية وتشريعية متزايدة بشأن استمرار الحرب وتكاليفها.

الحصار البحري مستمر وإسقاط النظام ليس أولوية

وفيما يتعلق بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، شدد ترامب على استمرار الإجراءات الأمريكية، التي وصفها في مناسبات سابقة بأنها فعالة وناجحة، في إطار الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران، ومنع حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وفي المقابل، قلل الرئيس الأمريكي من أهمية إسقاط النظام الإيراني، معتبراً أن هذا الهدف يمثل أولوية بالنسبة لإسرائيل، وأن تحقيقه أمر ممكن، لكنه ليس هدفاً شخصياً يسعى إليه، في إشارة إلى أن أولويات واشنطن تتركز بصورة أكبر على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

واشنطن تدرس خيارات متعددة لمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً

من جانبه، قال مسئول أمريكي مطلع، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، اليوم الأربعاء، إن موقف الولايات المتحدة قوي بفضل سيطرتها على مضيق هرمز، إلى جانب ما وصفه بالانهيار الاقتصادي الذي تشهده إيران.

وأضاف المسئول أن «عملية المنبوذ الاقتصادي» و«فرقة البوابة الحديدية» تعملان بكامل طاقتهما، موضحاً أن هناك عدة خيارات مطروحة أمام ترامب، وأن الرئيس الأمريكي سيختار المسار الذي يراه الأنسب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وتشير هذه التصريحات إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتمسك بأدوات الضغط العسكري والاقتصادي، مع إبقاء احتمالات التصعيد أو التوصل إلى تسوية سياسية قائمة، وفقاً لتطورات الموقف خلال الفترة المقبلة.

طهران تتوعد برد أوسع وترفض التفاوض قبل تلبية مطالبها

في المقابل، صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، متوعدة بأن يكون ردها على أي هجوم جديد أكثر قوة واتساعاً من الناحية الجغرافية، كما جدد مسؤولون إيرانيون، الثلاثاء، التأكيد على عدم الدخول في مفاوضات قبل الاستجابة لمطالب طهران السبعة.

وأكدت إيران تمسكها بما وصفته بضرورة كسر الحصار الأمريكي المفروض على موانئها، مدعية أنها تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، رغم الإجراءات الأمريكية التي تقول واشنطن إنها تمنع دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها.

وكانت طهران قد قدمت خلال الفترة الماضية مقترحاً جديداً منقحاً يتضمن فتح مضيق هرمز خلال يومين، مقابل الاستجابة لمجموعة من المطالب السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وتشمل المطالب الإيرانية السبعة وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلاً عن سحب القوات الأمريكية المنتشرة في محيط إيران.

رفض أمريكي للمقترح ومساعٍ قطرية وباكستانية للوساطة

ورفضت الإدارة الأمريكية المقترح الإيراني حتى الآن، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب والضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

في الوقت نفسه، تتواصل جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، ومحاولة إيجاد صيغة تتيح احتواء التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وتضع تصريحات ترامب الأخيرة مسار المواجهة أمام عدة احتمالات، بين استمرار الحصار والضغوط الاقتصادية، أو استئناف العمليات العسكرية، أو التوصل إلى تفاهم عبر الوسطاء، في وقت تتمسك فيه طهران بمطالبها وترفض تقديم تنازلات قبل الحصول على ضمانات بشأن إنهاء الحرب ورفع الإجراءات الأمريكية المفروضة عليها.