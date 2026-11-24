مع انتهاء موسم أقصى الاحتياجات المائية، تبدأ وزارة الموارد المائية والري تقييم أداء المنظومة المائية والاستعداد للفترة المقبلة، من خلال أعمال التطهير والصيانة وتجهيز محطات الرفع، بما يدعم انتظام توزيع المياه للمنتفعين ويحافظ على كفاءة شبكة الري.



وضمن استعداداتها لموسم أقل الاحتياجات المائية، تتابع الوزارة تحديد المواقع الأكثر احتياجًا للصيانة والتطهير، ووضع جدول زمني للأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ما خطة تطهير الترع والمصارف؟

تقييم الأداء والجاهزية: إجراء تقييم شامل لأداء المنظومة خلال الموسم الصيفي لتطوير التشغيل ورفع كفاءة توزيع المياه، خاصة في نهايات الترع، وضمان وصولها بالكميات والنوعية المطلوبة للمنتفعين.

- تحديد أولويات الترع: تنسيق المركز القومي لبحوث المياه مع قطاع الري والإدارات المركزية لتحديد أولويات الترع المحتاجة للتطهيرات أو الصيانة وتحديثها دوريًا وفق الوضع الفعلي على الطبيعة.

- خطة التطهيرات والتجريف: إعداد قائمة بالمهام وجدول زمني لأعمال التطهيرات والتجريف استعدادًا لموسم أقل الاحتياجات المائية، مع تقييم حالة التطهيرات عبر قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، ومتابعة تطهيرات المصارف عبر هيئة الصرف.

- السدة الشتوية وإزالة التعديات: تجهيز خطة متكاملة لأعمال السدة الشتوية، وإعداد مقايسات عاجلة لصيانة المعدات، ومواصلة إزالة التعديات على المجاري المائية ومنافع الري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات.

ما السدة الشتوية؟

تُعد السدة الشتوية فترة سنوية محددة خلال موسم انخفاض الاحتياجات المائية، يتم خلالها تقليل أو إيقاف ضخ المياه في الترع مؤقتًا وفق جدول زمني منضبط؛ لإتاحة الفرصة لتنفيذ أعمال التطهيرات والتجريف وصيانة القناطر والمنشآت المائية التي يصعب إجراؤها بكفاءة والمياه جارية بكثافة.

ما أهمية الالتزام بجداول السدة الشتوية؟

يُعد التزام المنتفعين بمتابعة جداول السدة الشتوية والتنسيق المسبق لتدبير احتياجاتهم المائية عاملًا مكملًا لنجاح خطة التشغيل، وضمان انسيابية الري بكفاءة فور عودة المياه إلى مجاريها.

ما الهدف من أعمال التطهير والصيانة؟

تستهدف أعمال التطهير والصيانة رفع كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة المائية، وتحسين توزيع المياه بالكميات المطلوبة، وضمان وصولها إلى مختلف المناطق، خاصة نهايات الترع، بما يدعم احتياجات المنتفعين خلال الموسم المقبل.