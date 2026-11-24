عقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مسئولي الوزارة والصندوق السيادي.

استعراض خطوات تنفيذ محفظة مشروعات الصندوق

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض خطوات تنفيذ محفظة مشروعات الصندوق، انطلاقاً من الحرص على تعزيز دوره المحوري كذراع استثمارية للدولة تستهدف تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تماشياً مع مستهدفات "وثيقة سياسة ملكية الدولة" ورؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة.