شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على لاعبي النادي الأهلي، بسبب الأداء الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن النادي يحتاج إلى ثورة شاملة داخل صفوفه، وليس مجرد تغيير المدير الفني.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سبق أن طالب بإقالة المدير الفني الحسين عموتة، وصدر قرار الإقالة مساء أمس، مشددًا على أن الأزمة التي يعاني منها الفريق أكبر من مجرد تغيير الجهاز الفني.

وأضاف أن النادي الأهلي لا يحتاج فقط إلى مدير فني جديد، وإنما يحتاج إلى ثورة في الفريق بالكامل، في ظل تراجع مستوى عدد من اللاعبين وغياب الروح القتالية داخل الملعب.

وأكد موسى أن الأهلي ظهر بصورة كارثية أمام بيراميدز، واصفًا المباراة بأنها واحدة من أسوأ المواجهات التي قدمها الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يشكلوا أي خطورة حقيقية على مرمى المنافس، ولم يقدموا أداءً هجوميًا يليق باسم النادي وتاريخه.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على لاعبي الأهلي، منتقدًا حصول بعض اللاعبين على ملايين الجنيهات دون تقديم المستوى المنتظر منهم، قائلًا: «النادي الأهلي ميغة، وفي لاعبين أخدوا عشرات الملايين ما يسووش جنيه، وما قدموش أي حاجة، وما حافظوش على اسم النادي، ومافيش روح».

وتساءل موسى عن دور اللاعبين تجاه الجماهير التي ساندتهم وصنعت نجوميتهم، مؤكدًا أن ما حدث لا يتناسب مع قيمة النادي الأهلي أو طموحات جماهيره.

واختتم أحمد موسى هجومه بالتأكيد على ضرورة إجراء تغيير شامل داخل الفريق، قائلًا: «وأنت فين من الجمهور اللي صنعك؟ وعايزين ثورة في النادي الأهلي»، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة حاسمة لإعادة الفريق إلى مستواه الطبيعي واستعادة الروح التي اعتادت عليها جماهير القلعة الحمراء.