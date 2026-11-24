أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، خطورة وأهمية الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بالسماح بدخول العدد الكافي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مصر تؤكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية ومراقبة وقف إطلاق النار بغزة

وأوضح وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات والانتهاكات السافرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، إلى جانب الانتهاكات التي تمس أمن المواطنين في قطاع غزة، والانتهاكات التي تستهدف المقدسات الدينية في القدس الشرقية.

وأضاف عبدالعاطي أن هناك اتفاقًا على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الثاني، الذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، باعتباره خطوة أساسية في إطار تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالقطاع، إلى جانب التأكيد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضمان احترام الالتزامات المتعلقة بالوضع الإنساني في غزة، وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية اللازمة، فضلًا عن توفير المتطلبات الضرورية لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للمواطنين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أكد عبدالعاطي الأهمية البالغة لاحترام الولاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوضع الخاص بالمقدسات الدينية، في ظل الانتهاكات التي تشهدها المدينة.

وتأتي هذه المواقف في إطار التأكيد على ضرورة التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية من خلال الالتزام بالمسارات السياسية والدبلوماسية، وضمان تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.