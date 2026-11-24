أفادت مصادر يمنية بمقتل 8 مدنيين من أسرة واحدة، جراء قصف صاروخي استهدف مخيمًا للنازحين في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، جنوب غربي اليمن، في هجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 شخصًا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف مركبات كانت تقل عائلات نازحة أثناء تنقلها في المنطقة، مشيرة إلى أن الصاروخ أُطلق من منطقة حيفان التابعة لمحافظة تعز، قبل أن يسقط على تجمع للمركبات المدنية في خور عميرة.

وأضافت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط حالة من الهلع بين السكان والنازحين.

واتهمت المصادر الفصائل المسلحة بالمسؤولية عن القصف، الذي استهدف مدنيين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب المواجهات العسكرية، بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا بعيدًا عن خطوط الاشتباك.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية في جبهات محافظتي لحج وتعز، واستمرار المخاوف بشأن سلامة المدنيين والنازحين الذين يواجهون مخاطر متزايدة جراء العمليات العسكرية والقصف المتبادل.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قد أعلنت، في تقرير صدر منتصف نوفمبر الجاري، توثيق آلاف الانتهاكات في عدد من المحافظات خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2026، شملت استهداف منازل وملاجئ ومناطق سكنية ومواقع نزوح، فضلًا عن سقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين، وفقًا لما أوردته الوزارة.

ويعيد استهداف مناطق النزوح تسليط الضوء على المخاطر الإنسانية التي تواجه الأسر اليمنية، خصوصًا النساء والأطفال، في ظل استمرار النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.