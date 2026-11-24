شهدت مدينة قرطاجنة الساحلية في كولومبيا، الثلاثاء، واقعة احتجاز رهائن داخل أحد المتاجر الكبرى، بعدما اقتحمت مجموعة من المسلحين متجرًا تابعًا لسلسلة «إكستيو» التجارية، واحتجزت نحو 25 شخصًا، في حادث استدعى إطلاق عملية أمنية واسعة بمشاركة قوات الشرطة والجيش، وفقًا لما أعلنه الرئيس الكولومبي أبلاردو دي لا إسبرييّا.

وقال الرئيس الكولومبي إن المسلحين لجأوا إلى احتجاز الرهائن داخل المتجر عقب فشل محاولة للاستيلاء على سيارة مصفحة كانت تنقل أموالًا من أحد المراكز التجارية، موضحًا أن تدخل الشرطة دفع المشتبه بهم إلى الاحتماء داخل المنشأة التجارية، حيث احتجزوا الموجودين بداخلها.

وأضاف أن المجموعة احتجزت في البداية 30 شخصًا، قبل الإفراج عن خمس سيدات مسنات، ليبقى نحو 25 رهينة داخل المتجر، مؤكدًا نشر جميع الإمكانات الأمنية المتاحة، بما في ذلك الوحدات الخاصة التابعة للشرطة والقوات المسلحة، للتعامل مع الموقف وتأمين المحتجزين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الرئيس الكولومبي أن السلطات دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة إلى محيط المتجر، فيما أظهرت صور التقطتها الوكالة انتشار عناصر الشرطة والجيش المدججين بالسلاح خارج المنشأة التجارية في منطقة لا كاستيانا بمدينة قرطاجنة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة أشخاصًا داخل المتجر في أوضاع بدت صعبة، بينما تمركز قناصة فوق المباني المحيطة، في إطار المواجهة الأمنية مع المسلحين.

وأوضحت «رويترز» أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة بعض الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتدت تداعيات الواقعة إلى حركة الطيران في المدينة، بعدما عُلقت عمليات هبوط الطائرات مؤقتًا في مطار رافائيل نونييز، بالتزامن مع استخدام القوات المسلحة أحد مدارج المطار لأغراض مرتبطة بالعملية الأمنية، قبل استئناف عمليات الهبوط بعد نحو 45 دقيقة.

وتأتي الواقعة في وقت تواجه فيه كولومبيا توترًا أمنيًا عقب تفجير سيارة مفخخة في مدينة فيلافيسينسيو، أسفر عن إصابة 25 شخصًا، دون وجود تأكيد رسمي على ارتباط الحادثين ببعضهما.