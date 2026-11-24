حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة ألعاب الفيديو العنيفة على الأطفال والشباب، مسلطا الضوء على لعبة GTA 6، التي أثارت جدلا بسبب ما تتضمنه من مشاهد قتل ومخدرات وجرائم وسلوكيات غير أخلاقية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن لعبة GTA 6 صدرت في أمريكا يوم الأربعاء، بعد توقف دام 13 عامًا، مشيرا إلى أن الإصدار الحديث حقق للشركة إيرادات بلغت 3.7 مليار دولار في أول يوم، مضيفا أن هذه اللعبة خطيرة وتؤثر على أبنائنا.

وأضاف: «اللي لعبوا اللعبة اكتشفوا أن أسوأ شيء فيها أنها بتعرض مدينة ميامي الأمريكية، وفيها كل حاجة سيئة، قتل وتحرش وجرائم غير أخلاقية ومخدرات، وكل الموبقات موجودة، يعني اللي هيدخل فيها في منتهى الخطر».

وأوضح: «الموضوع خطر على ولادنا؛ لأنها بتعمل حالة سلبية في منتهى الخطورة، والمسألة بتوصل للإدمان، وبعض الحالات بتقعد 6 ساعات، وأحيانا 15 ساعة، وفي حالة تجاوزت 40 ساعة بتلعبها، وناس أخدت إجازات لما اللعبة نزلت عشان يتفرغوا ليها. منتهى الخطورة إننا نسيب ولادنا من غير ما نعرف بيتفرجوا على إيه أو بيعملوا إيه».

وتابع: «اللعبة بتعرف الشباب إزاي يرتكبوا جرائم عنف، وكل ما هو سلبي بيتعمل داخل اللعبة، وهي فيها أكتر من العنف والمخدرات، فيها كل حاجة حرام موجودة، الدنيا مقلوبة بمعنى الكلمة، كل حاجة موجودة في هذه اللعبة».

واستطرد: «النموذج المطور الجديد تكلف 1.5 مليار دولار، واشتغل عليه 4 آلاف موظف عشان يعملوا النموذج السيئ ده. بحذر، اهتموا بأولادكم، اللعبة خطر على الكل، وأي بيت لازم يعرف ولاده بيعملوا إيه، وإيه الجرائم اللي ممكن تترتب على ده في مصر؟ اللعبة تدمر خلايا العقل بسبب الإدمان».