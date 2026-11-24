

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي متانة وعمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين مصر والأردن وبين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في ختام مباحثاتهما.

ورحب الوزير عبدالعاطي، في مستهل المؤتمر الصحفي، بنظيره الأردني والوفد المرافق خلال زيارته إلى القاهرة.

ووصف المباحثات مع نظيره الأردنى بأنها "بناءة" وعكست الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفًا أنه نقل لنظيره الأردني تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية في كافة المجالات وتم الاتفاق على العمل على تعزيزها بالتركيز على تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتًا إلى أن تعزيز العلاقات بين البلدين يكتسب أهمية كبيرة في ضوء التحديات التي يواجهها البلدان والمنطقة.

وأشار الوزير عبدالعاطي إلى أنه بحث ونظيره الأردني القضايا الإقليمية والدولية.