كشف الفنان طارق الدسوقي عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة بحياته الشخصية ومشواره الفني، متحدثًا عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، وحقيقة تفكيره في الاعتزال، إلى جانب كواليس زيجاته وتجربته مع الفنان الراحل سمير غانم، الذي أكد أنه صاحب فضل كبير عليه وأنقذ عينيه من فقدان البصر.

وجاءت تصريحات طارق الدسوقي خلال لقاء مع الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أوضح أنه قدم خلال مشواره الفني نحو 80 مسلسلًا تلفزيونيًا و15 فيلمًا سينمائيًا و15 مسرحية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الإذاعية والسهرات الدرامية، مؤكدًا اعتزازه بكل ما قدمه، وعدم مشاركته في أي عمل وصفه بالتافه أو السطحي أو المبتذل.

طارق الدسوقي يكشف سبب ابتعاده عن الفن

وأوضح الدسوقي أن ابتعاده عن التمثيل لم يكن بسبب رغبته في الاعتزال، وإنما نتيجة التغيرات التي شهدتها الدراما المصرية بعد ثورة 2011، مشيرًا إلى أن الساحة الفنية قدمت لمدة 5 سنوات أعمالًا بعيدة عن الهوية المصرية والعادات والقيم التي نشأ عليها الجمهور.

وأضاف أنه قرر الابتعاد لحين تحسن المناخ الفني، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت بعض التحسن، لكنه أشار إلى أن ابتعاده لم يعد بمحض إرادته، خاصة أنه لا يستطيع طلب العمل من مخرج أو منتج أو السؤال عن سبب عدم الاستعانة به.

وشدد على أن الكاميرا والمسرح والجمهور ما زالوا يمثلون له شغفًا كبيرًا، وأنه يؤمن برسالة الفن وأهميته في تشكيل عقول ووجدان المجتمع، لكنه ينتظر العمل الذي يحترم عقل المشاهد ويقدم دورًا مؤثرًا في البناء الدرامي، حتى لو لم يكن دور البطولة.

طارق الدسوقي يرفض تغيير شكله من أجل العودة للتمثيل

وتطرق الفنان إلى بعض النصائح التي تلقاها للعودة إلى الأضواء، من بينها تغيير مظهره وإجراء جلسة تصوير «فوتوسيشن» ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب انتباه المخرجين والمنتجين.

وأكد رفضه لهذه الفكرة، موضحًا أن الممثل يجب أن يبحث عن الدور والشخصية التي يقدمها، وليس عن الظهور بالصور، مشيرًا إلى استعداده لتجسيد دور رجل مسن يبلغ 90 عامًا أو تقديم شخصية مركبة، طالما أن الدور يحمل قيمة فنية حقيقية.

كما وصف نفسه بأنه عدو لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يفضل الظهور في بث مباشر أو نشر تكريماته ومناسباته الفنية.

سمير غانم أنقذ عيني من العمى.. وطارق الدسوقي يروي التفاصيل

واستعاد طارق الدسوقي موقفًا إنسانيًا لا ينساه مع الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدًا أنه صاحب فضل كبير عليه بعدما ساعده في إنقاذ عينيه من فقدان البصر.

وأوضح أنه خلال مشاركتهما في مسلسل «تزوج وابتسم للحياة»، الذي جمعهما بالفنانة الراحلة سعاد نصر والفنانة رغدة والفنان أحمد بدير، أصيب بفيروس في عينه تسبب في احمرارها وشعوره بآلام شديدة، ما دفعه للتفكير في الاعتذار عن العمل.

وأضاف أنه عندما شاهده سمير غانم، تواصل مع أحد أكبر أطباء العيون، رغم صعوبة الحصول على موعد معه، واصطحبه بنفسه إلى الطبيب، الذي أخبره باحتمالية تعرضه للعمى، وكتب له علاجًا قويًا وطلب منه العودة بعد 48 ساعة لمتابعة حالته.

وأكد الدسوقي أنه لا يمكن أن ينسى هذا الموقف والفضل الإنساني للفنان الراحل، مشيرًا إلى تقديره الكبير له.

طارق الدسوقي يتحدث عن زيجاته وأبنائه

وعلى الجانب الشخصي، كشف الفنان تفاصيل تجربتي زواجه، موضحًا أن زواجه الأول كان من ملكة جمال مصر، واستمرت العلاقة لمدة 12 عامًا، وأنجب منها ولدًا وبنتًا، هما لوجينا وأحمد، قبل الانفصال.

وأضاف أنه تزوج مرة أخرى بعد عامين من انفصاله، واستمرت الزيجة الثانية أيضًا لمدة 12 عامًا، وأنجب منها ولدًا وبنتًا، لافتًا إلى وجود مصادفات غريبة بين الزوجتين، إذ يبدأ اسماهما بالحرف نفسه، كما أنهما من مواليد الشهر نفسه وينتميان إلى البرج نفسه.

وأكد أن علاقته بأبنائه جيدة للغاية، وأنهم يحبون بعضهم ويعيشون في ترابط أسري، مشيرًا إلى أنه ندم على تجربة الزواج مرة أخرى، واتخذ قرارًا بعدم تكرارها.

ووصف نفسه بأنه رجل لا يمتلك طلبات كثيرة، ويحب الهدوء والسلام، ويتعامل ببساطة مع ظروف الحياة، ولا يحب تضخيم المشكلات أو الدخول في خلافات كبيرة بسبب أمور صغيرة.

طارق الدسوقي ينتقد سهولة طلب الطلاق

وتحدث الدسوقي عن رؤيته للعلاقات الزوجية، معربًا عن رفضه استخدام كلمة الطلاق في الخلافات البسيطة، معتبرًا أن بعض الزوجات يلجأن إليها باعتبارها وسيلة للضغط والابتزاز العاطفي على الرجل.

وأكد أن الزواج مسؤولية مشتركة بين الطرفين، وأن الرجل عليه واجبات وحقوق، وكذلك المرأة، مشددًا على ضرورة تربية الأبناء على تحمل مسؤولية الأسرة والحفاظ على استقرار البيت.

كما أوضح أنه لا يؤيد أن ينشغل الرجل بحياته الخاصة ويترك جميع المسؤوليات على عاتق زوجته، مؤكدًا حرصه خلال زواجه على المشاركة في تفاصيل حياة أبنائه، وحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارسهم.

طارق الدسوقي يكشف مشاركته في جلسات الصلح بقضايا الثأر

وفي سياق آخر، كشف الفنان عن مشاركته في جلسات الصلح الخاصة بقضايا الثأر، موضحًا أنه وافق على هذه المهمة فور عرضها عليه، إيمانًا منه بأهمية المساهمة في حقن الدماء وإنهاء الخصومات بين العائلات.

وأشار إلى أن جلسات الصلح تشهد حضور شخصيات عامة ورجال دين ومسؤولين، وقد تنتهي بقبول الدية أو العفو والتسامح، مؤكدًا سعادته بثقة الناس فيه واستماعهم إلى كلمته خلال تلك المواقف.

واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أهمية الدور الاجتماعي والإنساني للفنان، معتبرًا أن الشخصيات العامة المؤثرة عليها مسؤولية المشاركة في هموم المجتمع وتقديم المساعدة في القضايا التي تخدم الناس.