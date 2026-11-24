دخل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو ضمن الترشيحات الأجنبية المطروحة لتولي تدريب الأهلي بعد رحيل الحسين عموتة.

وأفادت مصادر ان المطالب المالية المنسوبة للمدرب البرتغالي للموافقة على تدريب الأهلي تجعل القلعة الحمراء في اختبار صعب.

أضافت المصادر أن البرتغالي كونسيساو طلب راتبا شهريا بلغ مليون دولار لخلافة حسين عموتة.

أفادت المصادر أنه من بين الشروط المطروحة رغبة المدرب البرتغالي في اصطحاب جهازه المعاون بالكامل.

أوضحت المصادر أن الجمع بين الراتب الشهري وتكلفة الجهاز المعاون يضع الأهلي أمام التزامات مالية كبيرة، خصوصًا مع وجود تكاليف أخرى مرتبطة برحيل الجهاز الفني السابق وإنهاء التعاقدات.