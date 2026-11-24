

علق أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، على أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب البيان الذي أصدره اللاعبون اليوم الثلاثاء، وكشفوا خلاله تفاصيل الأزمة، مطالبين مجلس الإدارة بالتحرك لإيجاد حلول عاجلة تضمن حصولهم على حقوقهم والحفاظ على استقرار الفريق.

ووجه دويدار رسالة إلى لاعبي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلالها أحقيتهم في المطالبة بمستحقاتهم المالية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة القتال داخل الملعب من أجل اسم النادي وجماهيره.

وكتب نجم الزمالك السابق: «رسالتي لكل اللاعبين في نادي الزمالك اللي بحبهم جدًا ومقدر تعبهم ومجهودهم، من حقك تطلب فلوسك وده الصح، لكن لا تهاون في الملعب من أجل اسمك وجمهورك العظيم، كملوا واستمروا يا أبطال».

وأضاف دويدار أنه يقدر جميع لاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم يبذلون مجهودًا كبيرًا رغم الظروف المالية التي يمرون بها، قائلًا إنهم لا يحصلون على مستحقاتهم المالية مقارنة بما تنفقه الأندية المنافسة، مشيرًا إلى أنه سبق أن تحدث عن معاناة الثنائي محمود حمدي الونش وعمر جابر، بسبب تحملهما مسؤولية كبيرة داخل الفريق.

وكشف دويدار عن وجود 14 مكافأة فوز لم يحصل اللاعبون عليها حتى الآن، إلى جانب مستحقات الموسم الحالي، مؤكدًا أن اللاعبين لم يتقاضوا أي مبالغ من هذه المستحقات، كما أشار إلى أن جون إدوارد رحل بسبب ما وصفه بالوعود غير الحقيقية من جانب مجلس الإدارة.

واختتم دويدار رسالته بتوجيه انتقادات حادة لمجلس إدارة الزمالك، متسائلًا عن الدور الذي يقوم به المجلس في ظل الأزمات التي يواجهها النادي، رغم ما يقدمه الجهاز الفني واللاعبون من مجهود، ووقوف الجماهير خلف الفريق.

وقال: «رسالتي لمجلس الإدارة أنتوا بتعملوا إيه صح في النادي؟ جهاز فني ولاعبين بيحاربوا مع جمهور عظيم واقف مع الكيان، للمرة المليون بتعملوا إيه صح في النادي؟ لازم كل واحد ياخد حقه».