أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات، بعدما تلقت 262 طلبًا من المستثمرين، وأسفرت عملية الفحص والتقييم عن الموافقة على تخصيص 149 وحدة صناعية لصالح 107 مستثمرين.

ووفقًا لبيان وزارة الصناعة، يمكن للمستثمرين المتقدمين معرفة موقف طلباتهم ونتائج التخصيص من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الاستعلام عن نتيجة التخصيص

1. الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الرابط: https://madein.eg/

2. الاطلاع على نتيجة الطرح وموقف الطلب المقدم من خلال المنصة.

3. متابعة الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، إذ أخطرت الهيئة المستثمرين بنتائج التخصيص عبرهما.

ثانيًا: خطوات استلام الوحدة الصناعية

1. التأكد من الموافقة على تخصيص الوحدة الصناعية لصالح المستثمر.

2. استيفاء المستندات الأصلية المطلوبة.

3. استكمال الإجراءات النهائية لدى الهيئة.

4. تسليم الوحدة للمستثمر بعد استيفاء المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ثالثًا: مساحات الوحدات ونظام التخصيص

تراوحت مساحات الوحدات الصناعية المطروحة بين 48 و960 مترًا مربعًا، مع إتاحة خيارات التمليك أو الإيجار وفقًا لطبيعة كل مجمع صناعي.

رابعًا: محافظات الطرح

شمل الطرح 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات، هي الإسكندرية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة صناعية

1. نموذج طلب التخصيص وكراسة الشروط موقّعين من مقدم الطلب على جميع الصفحات.

2. صورة بطاقة الرقم القومي للمستثمر أو الممثل القانوني للشركة.

3. دراسة جدوى فنية للمشروع وفق النموذج المتاح على منصة «مصر الصناعية الرقمية».

4. مستخرج سجل تجاري حديث وسارٍ، لم يمر على استخراجه أكثر من 3 أشهر.

5. صورة عقد الشركة وتعديلاته أو صحيفة الشركات.

6. توكيل أو تفويض حديث في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، مع استيفاء المستندات المطلوبة لكل منهما.

7. كشوف حساب بنكية معتمدة تثبت توافر ملاءة مالية تغطي 25% من إجمالي قيمة الوحدة.

8. استعلام ائتماني (I Score) باسم الشركة، وهو مستند غير إلزامي، ويمنح مقدم الطلب نقاطًا إضافية وفق بنود التقييم.

9. في حالة التوسعات: صورة رخصة تشغيل دائمة للمشروع الأصلي أو سجل صناعي سارٍ باسم مقدم الطلب.

10. في حالة الأنشطة الكيميائية: صحائف الأمان للمواد الكيميائية الصلبة والبودرة (MSDS)، وشرح المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتوفر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزيدًا من التفاصيل عبر الرابط التالي: https://ida.gov.eg/ar/services/51?utm