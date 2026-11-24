قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران تخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يواجه خطرًا.

مخطط إيراني لاغتيال ترامب



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن هناك خلايا إيرانية داخل الولايات المتحدة تشكل تهديدًا للرئيس الأمريكي وعائلته، وذلك خلال مؤتمر صحفي خاص.



وأضاف كاتس: هناك خطر على الرئيس وعائلته، وقد صدر هناك أمر بتصفيتهم.



وقال كاتس إن هناك خلايا إيرانية داخل الولايات المتحدة تستهدف مسؤولين كبارًا، مشيرًا إلى أن الرئيس وعائلته يواجهون أيضًا خطرًا.



وتأتي هذه التصريحات عقب تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، قال فيها إنه يميل إلى إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية على إيران بعد بداية العام الجديد، إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.



واعتبر ترامب أن المفاوضات الدبلوماسية الجارية مع طهران لا جدوى منها، واتهم المفاوضين الإيرانيين بالمماطلة، في وقت يواصل فيه التصعيد عقب الانتخابات الأمريكية.



وقال ترامب إن الإيرانيين أصبحوا أكثر عدوانية مما كانوا عليه قبل الانتخابات، مضيفًا أنهم يتحدثون باستمرار، لكن كل ما يفعلونه هو الكلام، دون تحقيق أي نتائج.



وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إيران بدأت تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية لاستخدامها ضد إسرائيل ودول أخرى، ردًا على الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير.



وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن المعلومات المتعلقة بالتهديد الكيميائي ظلت سرية لفترة طويلة، لكنه قرر الكشف عنها علنًا بعدما ظهرت في وسائل الإعلام الدولية.



وقال كاتس للصحفيين إن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية، مؤكدًا أن إسرائيل والولايات المتحدة على علم بذلك، وأن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك هذه القدرة.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية يستعدان لاحتمال شن هجوم على إيران، مشيرًا إلى أن قرار تنفيذ الهجوم يعود إلى ترامب.