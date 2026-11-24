اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه شنّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات ميدانية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع اللواء محمد الجمسي مدير أمن الشرقية بتكثيف الحملات على مدار اليوم لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأسفرت الحملات عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بمختلف أنحاء المحافظة.

ففي مدينة الزقازيق تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز تنفيذ حملة إشغالات بشارعي الأحرار وجامعة الزقازيق أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي أول الزقازيق قاد يسري راشد رئيس الحي حملة مكبرة بمحيط منطقة المحطة ومناطق متفرقة بنطاق الحي أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات.

وفي حي ثان الزقازيق تابع محمد أبو هاشم رئيس الحي أعمال الحملة التي استهدفت شوارع القومية وطلبة عويضة وسور الري ومناطق متفرقة حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم.

وفي الحسينية قاد المهندس سامي معجل رئيس المركز حملة مكبرة بالطريق العام ببندر الحسينية لرفع الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

كما شهدت مدينة منيا القمح حملة إشغالات بشارع سعد زغلول تحت إشراف المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز أسفرت عن رفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والتنبيه على أصحاب المحال بعدم تجاوز خطوط التنظيم.

وفي بلبيس قاد أشرف عامر حملة مكبرة استهدفت شوارع بورسعيد وأبو بكر الصديق والسوق لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وفك التكدسات المرورية.

وفي فاقوس تابع أيمن هيكل رئيس المركز تنفيذ حملة بشارعي النقراشي وجامع العطار لرفع الإشغالات والتعديات والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم إشغال الطريق العام.

وفي ههيا قاد عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المركز حملة بشارعي أحمد عرابي والمحطة أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات التي تعوق حركة السير وإعادة الانضباط المروري.

كما امتدت الحملات إلى مدينة ديرب نجم بقيادة أحمد ضاحي رئيس المركز حيث شملت شارع النصر حتى موقف الزقازيق وشارع العبور وشارع 23 يوليو وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية.

وفي الإبراهيمية تابع المهندس محمد العوضي رئيس المركز تنفيذ حملة مكبرة بمحيط منطقة السوق وشوارع الطريق العام والجمهورية وأحمد عرابي لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتكثيف الحملات لإزالة كافة صور التعديات والإشغالات المخالفة وفرض هيبة القانون وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بشوارع وميادين المحافظة مشدداً على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.