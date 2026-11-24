انطلقت اليوم حملة انضباطية مكثفة امتدت لتشمل مختلف مناطق ومحاور القطاع الشرقي بمدينة ٦ اكتوبر ، في إطار التحرك الميداني المستمر للتصدي للمخالفات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي – وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار جهود أجهزة المدن الجديدة لإحكام الانضباط بالشارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة لسكان المدينة.

وذلك بناءً على تكليفات المهندس نادر زعفر – رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وتعليمات المهندس راضي خليل – نائب رئيس الجهاز، وبمتابعة الدكتور مصطفى عرنده – معاون رئيس الجهاز، وبإشراف عاطف شيحة – مسؤول إدارة الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة محتويات عربة فول مخالفة بطريق الواحات، لقيامها بإشغال حرم الطريق، إلى جانب إزالة نقطة فرز عشوائي بالتوسعات الشرقية بالكامل، ورفع كافة الإشغالات من أسفل كوبري جهينة، فضلًا عن تمشيط طريق مبارك والمنطقة التعليمية ووصلة دهشور، وإزالة كافة صور التعديات التي تعوق الحركة وتشوه المظهر العام.

وتم إيداع كافة المضبوطات بمخازن الجهاز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الصباحية والمسائية للتعامل الفوري مع أي مخالفات، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط بالقطاع الشرقي.