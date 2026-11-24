أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 839 لسنة 2026، بتاريخ 9 يونيو 2026، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ)، بمساحة 9.98 فدان، بما يعادل 41 ألفًا و929 مترًا مربعًا، بالحوض رقم (1) في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لكل من نادرة محمد السجيني حنفي، وصلاح الدين أشرف صلاح الدين حافظ السجيني، وأحمد أشرف صلاح الدين حافظ السجيني، وعبد الرحمن أشرف صلاح الدين حافظ السجيني، لإقامة مشروع سكني وخدمات تجارية بعلاوة سعرية، على أن تكون الخدمات التجارية لخدمة قاطني المشروع فقط.

وجاء نص القرار كالتالي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 839 لسنة 2026 بتاريخ 9/6/2026

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ) بمساحة 9٫98 فدان بما يعادل 41929م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ نادرة محمد السجينى حنفى- صلاح الدين أشرف صلاح الدين حافظ السجينى - أحمد أشرف صلاح الدين حافظ السجينى - عبد الرحمن أشرف صلاح الدين حافظ السجينى لإقامة مشروع سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 839 لسنة 2026 بتاريخ 9/6/2026 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (15أ) بمساحة 9٫98 فدان بما يعادل 41929م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ نادرة محمد السجينى حنفى- صلاح الدين أشرف صلاح الدين حافظ السجينى - أحمد أشرف صلاح الدين حافظ السجينى - عبد الرحمن أشرف صلاح الدين حافظ السجينى لإقامة مشروع سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهندسة/ راندة المنشاوى