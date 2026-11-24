شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات "المنتدى الوطني حول التوظيف وسوق العمل"، الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان «مستقبل العمل في مصر.. بين تحديات التحول وبناء الفرص».

عُقد المنتدى بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والأكاديميين والمعنيين بقضايا سوق العمل.

التوظيف وسوق العمل

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن ملف التوظيف وسوق العمل يمثل إحدى الغايات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، نظرًا لتأثيره المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات الدخول. وتطرق د. أحمد رستم إلى التحديات العالمية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الدراسات الدولية تتوقع بلوغ 1.2 مليار شاب سن العمل خلال الـ 15 عامًا المقبلة، في حين لن يتمكن الاقتصاد العالمي من توفير سوى 400 مليون وظيفة.

توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل

وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن السوق المصرية يحتاج إلى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل سنويًا لمواكبة النمو الديموغرافي المتسارع في قوة العمل.

تمكين القطاع الخاص

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا لتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف.

وأوضح أن القطاع الخاص يساهم حاليًا بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و61% من الاستثمارات الكلية، ويستوعب حوالي 83% من إجمالي المشتغلين (بما يعادل 27 مليون عامل). وأعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استهداف الدولة رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 67% (الثلثين) بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات ذات الأولوية، وتنفيذ "النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة" لتنظيم وإفساح المجال الأوسع للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

وحول مؤشرات الأداء الاقتصادي، كشف د. رستم أن معدل البطالة في مصر سجل 6% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع زيادة طفيفة قدرها 0.2% تعود إلى دخول دفعات جديدة من الخريجين إلى سوق العمل، لافتًا إلى استحواذ قطاعي الزراعة والصيد على النصيب الأكبر من المشتغلين. وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الإيجابي، حيث سجل معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، متجاوزًا بذلك توقعات المؤسسات الدولية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على تنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، والذي يستهدف تحفيز خمسة قطاعات إنتاجية رئيسة ومهمة للنمو والتوظيف تشمل: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والطاقة. وأوضح أن هذه القطاعات تساهم مجتمعة بنحو 40% من المشتغلين، و50% من معدل النمو الحقيقي، و40% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى التحول نحو جودة النمو وتنوع مصادره، لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته في مواجهة التحديات المتشابكة، مع استهداف توفير 3 مليون فرصة عمل جديدة خلال فترة تنفيذ البرنامج.



كما ناقش وزير التخطيط دراسة ملامح المشروع الوطني لتطوير وتحديث سوق العمل والمهارات وذلك بالتنسيق بين جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والتعليم العالي، والتنسيق بين مختلف الجهات لتطوير مخرجات منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل والتنسيق مع مجالس المهارات والمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.



واختتم د. أحمد رستم كلمته بالتأكيد على وجود جهود متكاملة لتحسين جودة الخدمات وزيادة الدخول، لافتًا إلى القرار الصادر الأسبوع الماضي عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية". وأوضح أن المجلس سيتولى رسم السياسات العامة للتدريب والتأهيل، ووضع الخطط اللازمة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل. وشدد على أن الوضع الراهن يتطلب تضافر جهود كافة الجهات الوطنية، وفق رؤية متكاملة، لتطوير مهارات الخريجين بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.