لم تكن خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد مجرد نتيجة سلبية في مشوار المنافسة على الدوري بل تحولت إلى نقطة فاصلة في مستقبل المغربي الحسين عموتة بعدما كشفت الساعات التي أعقبت المباراة عن كواليس تحركات إدارية انتهت باتخاذ قرار إنهاء مهمته في ظل تراجع القناعة باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

وبينما بدا رحيل عموتة قرارًا سريعًا في ظاهره بعدما صدر الإعلان الرسمي بعد أقل من أربع ساعات على صافرة النهاية فإن ما جرى داخل أروقة القلعة الحمراء يشير إلى أن مستقبل المدرب المغربي كان مرتبطًا بصورة مباشرة بنتيجة مباراة بيراميدز وأن سيناريو الرحيل لم يكن وليد رد فعل عابر على الخسارة وإنما كان حاضرًا على طاولة مسؤولي النادي قبل حسم القرار رسميًا.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير جانبًا من التفاصيل التي صاحبت الساعات الأخيرة لعموتة داخل الأهلي مؤكدًا أن هناك اتفاقًا داخل مجلس الإدارة على رحيل المدير الفني حال الخسارة أمام بيراميدز مع تقديم أداء غير مقنع وهو السيناريو الذي تحقق خلال المباراة ليبدأ التحرك الإداري لإنهاء العلاقة بين الطرفين.

اتفاق مسبق داخل الأهلي.. الخسارة أمام بيراميدز كانت كلمة النهاية

بحسب ما كشفه أحمد شوبير لم ينتظر مسؤولو الأهلي انتهاء المباراة للدخول في مناقشات حول مستقبل الحسين عموتة إذ كان هناك اتجاه واضح داخل مجلس الإدارة يقضي بإنهاء تجربة المدرب المغربي إذا لم ينجح الفريق في تجاوز اختبار بيراميدز خاصة إذا اقترنت الخسارة بأداء لا يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

وخلال اللقاء بدأت ملامح الموقف تتضح لأعضاء المجلس بعدما فشل الأهلي في تقديم المستوى المنتظر وتلقى هدفين دون رد في مواجهة شهدت حالة من الغضب الجماهيري داخل استاد القاهرة لتتجه القناعة داخل الإدارة نحو ضرورة التغيير وعدم منح الجهاز الفني فرصة جديدة.

وأشار شوبير إلى أن أعضاء مجلس الإدارة حسموا موقفهم خلال المباراة واتفقوا على عدم استمرار عموتة بعدما أصبحت فرص بقائه مرتبطة بنتيجة لم يتمكن الفريق من تحقيقها وهو ما جعل صافرة النهاية بمثابة إعلان عملي عن انتهاء مهمته.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ عُقد اجتماع عقب المباراة شهد تأكيدًا جماعيًا على ضرورة رحيل المدرب المغربي مع استقرار الرأي على أن استمرار التجربة لم يعد خيارًا مطروحًا في ظل التطورات التي شهدتها المواجهة.

محمود الخطيب في الصورة.. لماذا ترك رئيس الأهلي القرار للمشرفين على الكرة؟

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حاضرًا في مشهد اتخاذ القرار رغم وجوده خارج مصر وتحديدًا في فرنسا وقت الأحداث حيث تواصل معه أعضاء مجلس الإدارة لإطلاعه على ما انتهوا إليه بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح شوبير أن أعضاء المجلس أبلغوا الخطيب بموقفهم من استمرار عموتة ليترك لهم مسؤولية اتخاذ القرار باعتبارهم المسؤولين عن الإشراف على ملف كرة القدم داخل النادي وهو ما منح التحرك الإداري غطاءً رسميًا قبل الإعلان عن رحيل المدرب.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر داخل الأهلي أن ذكر اسمي ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة في بيان توجيه الشكر إلى عموتة لم يكن أمرًا بروتوكوليًا وإنما جاء ارتباطًا بدورهما الرسمي في إدارة ملف الكرة والإشراف على القطاع خلال المرحلة الحالية.

وكان بيان الأهلي قد أشار بوضوح إلى أن قرار توجيه الشكر للمدرب المغربي وجهازه المعاون جاء في ضوء الرؤية التي قدمها ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وهو ما عكس حجم المسؤولية التي يتحملها الثنائي في إعادة ترتيب الأوراق الفنية داخل الفريق.

وبحسب المصدر فإن منصور وعبد الحفيظ عرضا تصورهما على محمود الخطيب الذي وافق على المقترح قبل طرح القرار على مجلس الإدارة بالتمرير لتكتمل الإجراءات الإدارية الخاصة بإنهاء مهمة المدير الفني.

موقف الخطيب وياسين منصور من التعاقد مع عموتة.. كواليس جديدة تظهر للنور

ومن بين أبرز التفاصيل التي كشف عنها أحمد شوبير ما يتعلق بالموقف السابق لبعض الشخصيات المؤثرة داخل إدارة الأهلي من فكرة التعاقد مع الحسين عموتة من الأساس.

وأشار شوبير إلى أن محمود الخطيب لم يكن متحمسًا منذ البداية للتعاقد مع المدرب المغربي كما لم يكن ياسين منصور من المؤيدين لهذا الاختيار وفقًا لما ذكره الإعلامي وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى كواليس التجربة التي انتهت سريعًا داخل القلعة الحمراء.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الاختيارات الفنية داخل الأهلي ومدى وجود توافق كامل بين أصحاب القرار حول هوية المدير الفني خاصة أن رحيل عموتة جاء بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية وقبل أن يتمكن من استكمال مشروعه الفني مع الفريق.

كما تعكس هذه التفاصيل أهمية الدور الذي يلعبه المشرفون على قطاع الكرة في المرحلة الحالية بعدما أصبح ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ في قلب عملية إعادة ترتيب الجهاز الفني بداية من تقييم التجربة السابقة وحتى تحديد هوية المدرب الجديد.

اجتماع في القرية الذكية.. البديل الجديد على طاولة ياسين منصور وعبد الحفيظ

بعد حسم رحيل عموتة انتقل اهتمام إدارة الأهلي مباشرة إلى الخطوة التالية وهي اختيار المدير الفني الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة أن النادي لا يرغب في إطالة فترة الفراغ الفني أو الدخول في مرحلة من عدم الاستقرار.

وكشف المصدر داخل الأهلي أن الساعات المقبلة ستشهد اجتماعًا في مكتب ياسين منصور بالقرية الذكية بحضور الأطراف المعنية بملف الكرة من أجل مناقشة الأسماء المطروحة لخلافة المدرب المغربي وتحديد البدائل التي تتناسب مع احتياجات الفريق وطموحات الإدارة.

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع تقييمًا شاملًا للمرحلة الماضية ومراجعة الأسباب التي أدت إلى عدم استمرار عموتة إلى جانب وضع معايير اختيار المدير الفني الجديد سواء من حيث الشخصية التدريبية أو الخبرات أو القدرة على التعامل مع الضغوط الكبيرة المصاحبة للعمل داخل الأهلي.