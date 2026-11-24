فتح سعد سمير، نجم الأهلي السابق، النار على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن ملف استمرار المدير الفني حسين عموتة حُسم بالفعل، وأن الفريق يحتاج إلى تغييرات على مستوى اللاعبين.

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قرار رحيل عموتة من الأهلي انتهى منذ فترة، موضحًا: «موضوع عموتة منتهي والقرار متاخد من فترة، مفيش جديد يقدر يقدمه، هو سي في كويس، لكن ده مش معناه إنه هينجح عندي لأن تفاصيل الأهلي مختلفة».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق يحتاج إلى التخلص من بعض اللاعبين الذين لا يدركون حجم وقيمة النادي، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات من أجل استعادة الفريق لمستواه المعهود، في ظل تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة.

تأتي تصريحات سعد سمير عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليواصل الفريق السماوي انتصاراته ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الأحمر عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك صاحب الـ22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، سددها بنجاح على يمين مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، في محاولة لتجاوز آثار الخسارة أمام بيراميدز والعودة إلى طريق الانتصارات.