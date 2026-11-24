كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، موقف الإدارة من إمكانية صرف مكافآت مالية إضافية للاعبي الفريق، عقب الفوز على الأهلي، مؤكدًا أن الأمر لم يُحسم حتى الآن.

وقال هاني سعيد، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورت»، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على شاشة قناة «مودرن MTI»: «أنا فخور بأداء اللاعبين أمام الأهلي، وسعادتي الأكبر كانت بالروح التي ظهروا بها، وقدرتهم على التحكم في مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية».

وأضاف أن مجلس إدارة بيراميدز يقدر دائمًا جهود اللاعبين وما يقدمونه داخل الملعب، مشيرًا إلى أن قرار صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الأهلي لا يزال قيد الدراسة، في انتظار قرار مجلس الإدارة.

وعن موقف الفريق في سباق الدوري، أوضح المدير الرياضي لبيراميدز أن الفوز رفع الفارق إلى 7 نقاط مع الأهلي و5 نقاط مع الزمالك، لكنه شدد على أن هذه الأفضلية ليست مريحة، في ظل تبقي عدد كبير من المباريات.

وأشار إلى أن المنافسة لا تزال مفتوحة، وأن خسارة بعض النقاط خلال الجولات المقبلة قد تؤدي إلى تقليص الفارق، مؤكدًا أن الأهلي والزمالك سيظلان منافسين قويين لبيراميدز على لقب الدوري.

واختتم هاني سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز على الأهلي يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يعني حسم البطولة، قائلًا إنه طالب اللاعبين بعدم الإفراط في الاحتفال، لأن الفريق لم يحقق اللقب حتى الآن، ولا يزال أمامه الكثير من العمل.