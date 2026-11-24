وصفت الفنانة مريم الخشت مشاركتها في مسلسل «طالع نازل» بأنها محطة مهمة في مشوارها الفني، مؤكدة أن العمل مثّل خطوة كبيرة بالنسبة إليها، وشعرت من خلاله بتحقق أحلام كثيرة كانت تتمنى الوصول إليها، خاصة مع مشاركتها أمام الفنانة منى زكي وتعاونها مع المخرج هاني خليفة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها اعتبرت «طالع نازل» بمثابة «مايلستون» في مشوارها، لأن الوصول إلى هذه الخطوة أثبت لها أموراً مهمة، كما شعرت بثقة كبيرة عندما عرفت أن هناك دوراً مطروحاً، وأن الاختيار وقع عليها لتقديمه.

وأوضحت الخشت أن مديرة أعمالها أخبرتها بأن هناك محادثة ستجري بينها وبين المخرج هاني خليفة بشأن الدور، مؤكدة أنها «هنّجت» من المفاجأة، رغم أنها سبق أن تعاونت معه في عملين، وأنها تحب العمل معه للغاية وستظل تحب ذلك، ومستعدة للموافقة فوراً إذا اتصل بها في أي وقت وطلب منها المشاركة في عمل جديد.

وأضافت أنها لم تكن تتمنى العمل مع هاني خليفة وحده، بل كانت تقول منذ سنوات، كلما سألها أحد عن الفنان الذي تتمنى العمل معه، إنها تتمنى العمل مع منى زكي، ولذلك شعرت بأن أحلاماً كثيرة تحققت لها في مشروع واحد.

وتحدثت الخشت عن طبيعة دورها في المسلسل، موضحة أنها تؤدي الدور النسائي الثاني بعد منى زكي، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة وثقة كبيرة، خاصة أن مجرد التفكير في إسناد هذا الدور إليها كان أمراً يعني لها الكثير.

وكانت الخشت قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية، من بينها «لا تطفئ الشمس»، و«ليالي أوجيني»، و«زي الشمس»، و«لعبة النسيان»، و«بدون سابق إنذار»، و«كامل العدد»، و«عملة نادرة»، قبل مشاركتها في «طالع نازل».