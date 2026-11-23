قال مصدر داخل النادي الأهلي إن عقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتضمن شرطًا جزائيًا حال إنهاء التعاقد معه، تصل قيمته إلى راتب ثلاثة أشهر، بإجمالي 435 ألف دولار.

الأهلي مطالب بسداد 435 ألف دولار حال فسخ عقد عموتة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة :" تأتي تفاصيل الشرط الجزائي في عقد المدرب المغربي بالتزامن مع تزايد الحديث حول مستقبله داخل القلعة الحمراء، عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز".

وتضع القيمة المالية للشرط الجزائي إدارة الأهلي أمام حسابات مهمة حال اتخاذ قرار بإنهاء التعاقد مع عموتة، خاصة أن فسخ العقد قبل نهايته قد يترتب عليه التزام مالي بقيمة الأشهر الثلاثة المحددة في الاتفاق.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بشأن مستقبل الجهاز الفني للأهلي، في ظل الاتجاه لإجراء تغييرات بعد تراجع النتائج، وسط تداول أسماء مرشحة لتولي المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة حال رحيل المدرب المغربي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من استمرار الحسين عموتة خلال الفترة المقبلة، في ضوء تقييم نتائج الفريق والتكاليف المالية المترتبة على أي قرار بشأن عقد المدير الفني.